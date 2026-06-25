Teplotní rekordy padly na půlce stanic v Česku, podívejte se na mapu


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Na více než polovině dlouhodobě měřících stanic v Česku ve čtvrtek teplota překonala rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili stejně jako ve středu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebooku. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty dle předpovědi přiblíží čtyřiceti stupňům.

„Příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu se projevil na dnešních (čtvrtečních) maximálních teplotách, které ojediněle přesahovaly i přes 36 stupňů. Na 52 procentech stanic měřících přes třicet let byl překonán teplotní rekord pro dnešní den,“ uvedl v podvečer ČHMÚ. Nové maximum zaznamenalo také osm z celkem 15 stanic v zemi, které měří už přes sto let.

Doksany o víc než tři stupně překonaly dosavadní maximum z roku 2016. V Tuhani na Mělnicku bylo ve čtvrtek 36,2 stupně, na stanici Ústí nad Labem, Vaňov o desetinu stupně méně a v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi naměřili rovných 36 stupňů.

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V pátek budou podle meteorologů maximální teploty ještě v průměru o dva stupně vyšší, většinou se budou pohybovat od 32 do 37 stupňů, na severovýchodě bude chladněji, do 31 stupňů.

Na víkend vydal ČHMÚ výstrahu před extrémně vysokými teplotami, na hranici čtyřiceti stupňů by mohly některé stanice v dolním Polabí a Poohří dosáhnout možná už v sobotu, v neděli je to poměrně pravděpodobné i jinde. Překonán by mohl být tedy i absolutní tuzemský rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012, který dosud drží středočeské Dobřichovice.

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