SOUHRN: Zásadní události úterý 8. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 8. září 2026.
Babiš je v potenciálním střetu zájmů, rozhodla EK. Premiéra to „nezajímá“
Evropská komise dospěla k závěru, že český premiér Andrej Babiš (ANO) se nachází v potenciálním střetu zájmů, uvedla mluvčí Komise Louise Bogeyová. Svěřenský fond podle ní situaci dostatečně neřeší. Komise proto potvrdila pozastavení proplácení části dotací pro Agrofert. Babiš prohlásil, že ho postoj EK k jeho střetu zájmů nezajímá a neřeší to. Premiér v únoru vložil akcie holdingu do svěřenského fondu RSVP Trust.
V Německu zadrželi muže podezřelého ze sabotáží na elektrických rozvodnách
Německá policie zadržela 48letého muže podezřelého ze série sabotáží na elektrické síti na několika místech v Německu. Informovala o tom v úterý agentura DPA. Podle jejích informací muž vzbudil pozornost policistů poblíž západoněmecké elektrárny Weisweiler nedaleko Cách.
Sněmovna znovu má na programu v zaměstnávání úředníků či stavební novelu
Sněmovna by měla znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Senát vetoval také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. K opětovnému posouzení senátoři poslali poslancům i novelu stavebního zákona, která má podle koaličních tvůrců zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Vládní tábor má v dolní komoře sílu senátní postoje přehlasovat.
Na Šumavě je dvě stě sudů s rtutí či arsenem, uvedl Červený
Při průzkumu v národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku asi tisíc tun kontaminované zeminy a dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arsen a chlorovaná rozpouštědla. Na konci září začne sanace území, která potrvá až do června 2028. Sanace bude stát asi 192 milionů korun s DPH. Území zabezpečila policie, řekl na brífinku ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Izrael uzavře britský konzulát v Jeruzalémě, reaguje na sankce proti osadám
Izrael uzavře britský konzulát ve východním Jeruzalémě a zakáže vstup do země dvanácti britským občanům. Uvedl to podle agentury AFP izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar. Rozhodnutí je reakcí na omezení dovozu zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném Západním břehu, které v úterý oznámily Británie a jedenáct dalších západních zemí.
Maďarsko vyhošťuje deset ruských diplomatů, Moskva slibuje odvetu
Budapešť vyhošťuje deset ruských diplomatů, kteří se podle maďarských úřadů podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce. Na sociální síti X to oznámila šéfka diplomacie Anita Orbánová. Ruské ministerstvo zahraničí podle tiskových agentur slíbilo tvrdou odvetu, která bude Maďarsko bolet.
Rusko po třídenní přestávce obnovilo útoky na Kyjev, úřady hlásí dva mrtvé
Moskva v noci na úterý obnovila útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev, oznámily místní úřady. Městem otřásly exploze, útoky si vyžádaly nejméně dva mrtvé a deset zraněných, uvedli záchranáři. Údery přišly po skončení třídenní přestávky v útocích na Kyjev a Moskvu, která platila v souvislosti s cestou vyjednavačů USA Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do těchto měst. Rusko tvrdí, že ukrajinské drony zasáhly cíle v Saratově.
Kladenský supermarket zasáhl rozsáhlý požár. Hasiči ho dostali pod kontrolu
Požár prodejny Lidl v Kladně, který vypukl krátce po půlnoci, dostali hasiči pod kontrolu. Z nedaleké ubytovny evakuovali 53 lidí, nikdo nebyl zraněn. Předběžná škoda činí 120 milionů korun. Hasiči původně vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, před 5:00 jej snížili na druhý, dopoledne pak na první. Většina jednotek se již postupně vrátila na základny, pokračuje rozebírání objektu a dohašování. Příčinou požáru byla podle kriminalistů pravděpodobně technická závada.
Čeští žáci se v mezinárodním srovnání zhoršili v matematice i čtení
Přírodovědné, čtenářské a matematické dovednosti patnáctiletých žáků v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) loni dál klesly, vyplývá z výsledků srovnávacích testů PISA, které OECD organizuje. V celosvětovém srovnání se dařilo hlavně asijským zemím. Česko sice zůstalo nad průměrem OECD, v celosvětovém žebříčku si však oproti roku 2022 pohoršilo.
Připravte se na nový svět, radí OSN. Planeta se oteplí o víc než 1,5 stupně
Rok 2024 znamenal začátek nové éry. Byl totiž prvním, kdy průměrná globální teplota překročila úroveň před průmyslovou revolucí o 1,5 stupně Celsia. Nová zpráva OSN teď přiznává, že se lidstvo bude muset – přinejmenším dočasně – smířit s tím, že tato symbolická hranice bude překročená nejen na jeden rok a že oteplení dosáhne nejméně 1,8 stupně. Zpráva současně popisuje, co to pro civilizaci znamená.