SOUHRN: Zásadní události pondělí 7. září


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 7. září 2026.

AfD drtivě vyhrála v Sasku-Anhaltsku. Německo se změnilo, nelze pokračovat jako dřív, uznal Merz

Alternativa pro Německo (AfD) vyhrála s velkým náskokem volby ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, většinu mít ale nebude. Získala 43,8 procenta hlasů. Sasko-anhaltskou organizaci AfD považuje zemská tajná služba od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Do zemského sněmu se těsně dostala i strana Spolek Sahry Wagenknechtové, která by mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD. Velkou porážku zaznamenala CDU spolkového kancléře Friedricha Merze, který v reakci na výsledky řekl, že se Německo změnilo a že nelze pokračovat jako dřív.

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AfD drtivě vyhrála v Sasku-Anhaltsku. Německo se změnilo, nelze pokračovat jako dřív, uznal Merz
Lídr kandidátky krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) Ulrich Siegmund na volebním večírku strany po zveřejnění odhadů výsledků zemských voleb v Sasku-Anhaltsku


„Vítejte, generále.“ Bělehrad se rozloučil s pozůstatky válečného zločince Mladiče

Dav lidí v pondělí ráno v Bělehradě obklopil rakev s usvědčeným válečným zločincem Ratkem Mladičem, který zemřel na konci srpna ve věku 84 let ve vězeňské nemocnici v Haagu. Následoval okázalý církevní smuteční obřad, který předem vyvolal mezinárodní odsouzení. Kritika přišla především ze strany EU, o členství v níž se Srbsko uchází.

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„Vítejte, generále.“ Bělehrad se loučí s pozůstatky válečného zločince Mladiče
Davy lidí se v Bělehradě vydaly k vystavené rakvi s pozůstatky Mladiče


Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám Agrofertu

Evropská komise (EK) dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za druhé čtvrtletí letošního roku. Svůj krok komise odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), který v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. O rozhodnutí EK informovala mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Eva Češpiva.

Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám Agrofertu
Sídlo holdingu Agrofert v Praze


Policie na západě Německa podniká v souvislosti se sabotážemi rozsáhlý zásah

Policie u západoněmeckého Wuppertalu podniká rozsáhlý zásah u elektrické stanice, odkud byl ohlášen pohyb podezřelého člověka. Informovala o tom agentura DPA s tím, že není jasné, zda jde o muže hledaného kvůli sérii nedávných sabotáží v rozvodnách elektřiny.

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Policie na západě Německa podniká v souvislosti se sabotážemi rozsáhlý zásah
Ilustrační fotografie


Plzeňští archeologové poprvé zkoumají gulag v Kazachstánu. Trpěli tam i Češi

Plzeňští archeologové zahájili první archeologický výzkum bývalého gulagu, nápravného pracovního tábora, na území dnešního Kazachstánu. Navázali na prvotní průzkum pozůstatků táborů pro politické vězně ze 30. až 50. let 20. století, který tam provedli loni v říjnu. Takový výzkum dosud nebyl v žádné z postsovětských zemí možný. Vědci z filozofické fakulty práce provádějí ve spolupráci s organizací Gulag.cz, která se dokumentaci sovětských pracovních táborů věnuje už 15 let. Výzkum, který Kazachstán podporuje, navazuje na expedici z roku 2021.

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Plzeňští archeologové poprvé zkoumají gulag v Kazachstánu. Trpěli tam i Češi
Stěplag v Kazachstánu

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SOUHRN: Zásadní události pondělí 7. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 7. září 2026.
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O čem plánujeme informovat v pondělí 7. září

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
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SOUHRN: Zásadní události neděle 6. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 6. září 2026.
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SOUHRN: Zásadní události soboty 5. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 5. září 2026.
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SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 3. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 3. září 2026.
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SOUHRN: Zásadní události úterý 1. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 1. září 2026.
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