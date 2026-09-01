SOUHRN: Zásadní události úterý 1. září


1. 9. 2026Aktualizovánopřed 54 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 1. září 2026.

Německo obvinilo Rusko z pokusu o útok dronem na letišti v Lipsku

Německo obvinilo Rusko z pokusu o útok dronem na ukrajinské nákladní letadlo na letišti v Lipsku. Provést ho měli Moskvou najatí agenti. Berlín v reakci uzavře ruský konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu Ruskému domu nebo zpřísní kontroly přijíždějících Rusů. Před necelým měsícem zachránila východoněmecké letiště Lipsko/Halle od katastrofy jen náhoda – selhání rozbušky. Podporu Německu už vyjádřili vrcholní představitelé EU i NATO, o útoku mají jednat ve středu.

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Za incident na letišti v Lipsku je zodpovědné Rusko, uvedl německý ministr
Policisté pracují v blízkosti nákladního letounu Antonov, u něhož byl na letišti Lipsko/Halle nalezen dron


Obžalovaný Jiřikovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar věnovaný ministerstvu

Obžalovaný Tomáš Jiřikovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v úterní tiskové zprávě a označil to za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Zdrojem budoucích sporů mohou podle ministerstva být jak okolnosti přijetí daru, tak jeho následného prodeje v aukcích i uzavření dohod o narovnání s kupci.

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Obžalovaný Jiřikovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar věnovaný ministerstvu
Ilustrační foto: logo bitcoinu


Vláda schválila snížení podpory v nezaměstnanosti, SPD nesouhlasí

Vláda v pondělí schválila návrh se snížením podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících má klesnout z 80 procent výdělku na 65 procent, maximálně má činit šedesát procent průměrné mzdy místo osmdesáti procent. Snížit se má i při rekvalifikaci či pro rodiče malých dětí a ty, kdo v poslední době pečovali o blízké, informoval resort na svém webu. Ušetřit chce asi pět miliard korun ročně. Koaliční hnutí SPD s vládním rozhodnutím nesouhlasí.

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Vláda schválila snížení podpory v nezaměstnanosti, SPD nesouhlasí
Úřad práce ČR, ilustrační foto


Pavel považuje návrh schodku státního rozpočtu pro příští rok za příliš vysoký

Návrh státního rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Petra Pavla dobrý, deficit předložený ministerstvem financí ve výši 389 miliard korun považuje za vysoký. Prezident doufá, že návrh ještě před konečným schvalováním dozná změn. Zamýšlený schodek se nelíbí ani koaličním Motoristům. Jejich předseda Petr Macinka o tom chce ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Věří, že schodek bude nakonec nižší. Kriticky se k návrhu vyjádřilo rovněž koaliční hnutí SPD.

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Pavel považuje návrh schodku státního rozpočtu pro příští rok za příliš vysoký
Prezident Petr Pavel
Kontext
Motoristům a SPD se nelíbí navržený schodek rozpočtu, budou jednat s Babišem
Ministr zahraničí Petr Macinka (24. srpna 2026)


Nový norský král Haakon VIII. složil v parlamentu přísahu

Nový norský král Haakon VIII. v úterý v parlamentu složil přísahu, informují agentury. V čele norské konstituční monarchie stanul třiapadesátiletý Haakon v pátek po smrti svého otce Haralda V., který týž den zemřel ve věku 89 let.

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Nový norský král Haakon VIII. složil v parlamentu přísahu
Norský král Haakon a korunní princezna Ingrid Alexandra během slavnostního skládání přísahy věrnosti ústavě v norském parlamentu


Rozvodna na východě Německa se stala terčem útoku, podle ministra šlo o sabotáž

Rozvodna nedaleko elektrárny Jänschwalde na východě Německa se v úterý ráno stala terčem útoku. V tiskové zprávě o tom informovala energetická společnost LEAG, které elektrárna patří. Po útoku došlo k technickému výpadku bloku B elektrárny. Braniborský ministr vnitra Jan Redmann označil incident za pokus o sabotáž. Cílem bylo podle něj způsobit rozsáhlý výpadek proudu. Neznámí pachatelé na rozvodnu zaútočili podomácku vyrobenými raketami a ve dvou případech se jim podařilo způsobit zkrat.

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Rozvodna na východě Německa se stala terčem útoku, podle ministra šlo o sabotáž
Ilustrační snímek


Při ruských úderech na Ukrajinu zemřelo 15 lidí, ruské úřady informují o pěti obětech

Celkem 12 lidí včetně jednoho občana Indie přišlo v noci na úterý o život při ruských úderech na Kyjev a okolí hlavního města, které pokračovaly šestý den v řadě, oznámil ráno ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O dalších dvou obětech informoval náčelník Záporožské oblasti Ivan Fedorov. V Chersonu ruské drony zabily jednoho muže a zranily dvě děti, uvedly úřady. Poplach před leteckými útoky v noci zněl i v mnoha dalších částech Ukrajiny. Rusko tvrdí, že se v noci zaměřilo na vojenskou a energetickou infrastrukturu v Kyjevě a Oděse. Také ukrajinská armáda útočila na ruské území, ruské úřady informují o pěti obětech.

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Při ruských úderech na Ukrajinu zemřelo 15 lidí, ruské úřady informují o pěti obětech
Následky ruského úderu na Kyjev


SPD svými plakáty k nenávisti nepodněcovala, rozhodl odvolací soud

Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin, rozhodl v úterý pravomocně pražský městský soud, který tak vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten straně ukládal třímilionový peněžitý trest. Obžalobě čelí také šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura, toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude justice projednávat zvlášť. Okamura i SPD vinu od počátku odmítali.

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SPD svými plakáty k nenávisti nepodněcovala, rozhodl odvolací soud
Předseda SPD Tomio Okamura


Počet obětí záplav v Nepálu a Tibetu přesáhl tisícovku

Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu dosáhl 1003 poté, co nepálské úřady v úterý zveřejnily aktualizovanou bilanci s 987 mrtvými, píše agentura AFP. Poslední údaje z čínské strany uváděly šestnáct obětí v Tibetu.

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Počet obětí záplav v Nepálu a Tibetu přesáhl tisícovku
Následky záplav v Nepálu


Se srpem na krku. Ženu v hrobě ze sedmnáctého století považovali zřejmě za upírku

Mladá dívka, jejíž hrob ze sedmnáctého století ve vesnici Pień v Polsku popsali archeologové, pocházela z dobrého rodu, měla bohatou pohřební výbavu a byla do země uložena na protestantském hřbitově. Pak ale hrob někdo otevřel a s ostatky zacházel, jako by v zemi spočívala upírka.

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Se srpem na krku. Ženu v hrobě ze sedmnáctého století považovali zřejmě za upírku
Tělo asi osmnáctileté dívky se železným srpem na krku
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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