Počet obětí záplav v Nepálu a Tibetu přesáhl tisícovku


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK

Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu dosáhl 1003 poté, co nepálské úřady v úterý zveřejnily aktualizovanou bilanci s 987 mrtvými, píše agentura AFP. Poslední údaje z čínské strany uváděly šestnáct obětí v Tibetu.

Podle nepálského úřadu pro zvládání katastrof je v zemi nyní pohřešováno 3916 lidí včetně 583 cizinců z více než třiceti zemí. Čínské úřady dříve uvedly, že pohřešují 546 lidí včetně 261 cizinců z 23 zemí.

V severoindickém státě Uttarpradéš bylo podle tamních úřadů z řek přitékajících z Nepálu vyzvednuto 17 těl, u nichž se předpokládá, že se jedná o oběti povodní. Indické úřady se tyto mrtvé snaží identifikovat.

Nepálské úřady podle agentury AP oznámily, že dosud bylo zachráněno 11 814 lidí. Pátrací a záchranářské týmy nadále provádějí operace jak v odříznutých oblastech, kde se spoléhají na přesuny helikoptérami, tak v tunelech vodních elektráren. Mezi pohřešovanými je stále přes 900 pracovníků z dvanácti elektráren, z nichž asi pět set je s velkou pravděpodobností uvězněno v tunelech.

Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himálajského ledovce. Masa ledu a horniny se zřítila do údolí a následně na řece Trišuli způsobila prudkou záplavovou vlnu.

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