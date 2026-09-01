Počet obětí záplav v Nepálu a Tibetu přesáhl tisícovku

Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu dosáhl 1003 poté, co nepálské úřady v úterý zveřejnily aktualizovanou bilanci s 987 mrtvými, píše agentura AFP. Poslední údaje z čínské strany uváděly šestnáct obětí v Tibetu.
Podle nepálského úřadu pro zvládání katastrof je v zemi nyní pohřešováno 3916 lidí včetně 583 cizinců z více než třiceti zemí. Čínské úřady dříve uvedly, že pohřešují 546 lidí včetně 261 cizinců z 23 zemí.
V severoindickém státě Uttarpradéš bylo podle tamních úřadů z řek přitékajících z Nepálu vyzvednuto 17 těl, u nichž se předpokládá, že se jedná o oběti povodní. Indické úřady se tyto mrtvé snaží identifikovat.
Nepálské úřady podle agentury AP oznámily, že dosud bylo zachráněno 11 814 lidí. Pátrací a záchranářské týmy nadále provádějí operace jak v odříznutých oblastech, kde se spoléhají na přesuny helikoptérami, tak v tunelech vodních elektráren. Mezi pohřešovanými je stále přes 900 pracovníků z dvanácti elektráren, z nichž asi pět set je s velkou pravděpodobností uvězněno v tunelech.
Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himálajského ledovce. Masa ledu a horniny se zřítila do údolí a následně na řece Trišuli způsobila prudkou záplavovou vlnu.