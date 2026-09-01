Ruské útoky v okolí Kyjeva nepřežili čtyři lidé, Ukrajina udeřila u Moskvy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Rusko v noci na úterý podniklo letecké údery na ukrajinskou metropoli Kyjev a sousední oblast. Útoky nepřežili nejméně čtyři lidí, přes deset lidí utrpělo zranění. Podle agentury Reuters útočila také Ukrajina, její bezpilotní letouny naopak cílily na civilní objekty i přístav u Estonska. Po varování před vzdušnou hrozbou podle lotyšské armády načas vzlétly letouny mise NATO.

Na většině Ukrajiny se v noci rozezněly poplachy před leteckým útokem. Ukrajinské letectvo vyhlásilo v Kyjevě poplach kvůli balistickým raketám, načež městem otřáslo asi deset silných výbuchů za sebou doprovázených záblesky na obloze, vylíčili novináři agentury AFP. Zemřeli tam tři lidé a dalších pět bylo zraněno. V nebytové části metropole také vypukl požár.

V Boryspilu v Kyjevské oblasti zahynul jeden člověk a dalších devět bylo zraněno poté, co rakety a bezpilotní letouny poškodily bytový dům a obchodní objekt, uvedl na sociální síti telegram šéf správy oblasti Tymur Tkačenko. Ruská armáda podle něj provedla „masivní útok“ a záměrně se zaměřila na civilní zařízení a obytné budovy.

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Mise NATO pro zajištění vzdušného dohledu v Pobaltí nasadila stíhací letouny, uvedly podle Reuters lotyšské ozbrojené síly na sociální síti X poté, co vydaly varování před možnou vzdušnou hrozbou v lotyšském vzdušném prostoru poblíž města Ludza u ruských hranic. Po několika desítkách minut oznámily, že hrozba pominula. Finsko podle vyjádření tamní armády omezilo letecký a námořní provoz v blízkosti Ruska.

Údery v Rusku

Samostatně pak severozápadní ruská Leningradská oblast vydala výstrahu před hrozbou bezpilotních letounů, jak vyplývá z prohlášení gubernátora oblasti Alexandra Drozděnka. V tamním přístavu Usť-Luga, vzdáleném asi 115 kilometrů jihozápadně od Petrohradu, následně vypukl požár.

Gubernátor Samarské oblasti Vjačeslav Fjedoriščev tvrdí, že ukrajinský letecký útok také poškodil civilní objekty v ruské Samarské oblasti hraničící s Kazachstánem. O obětech se nezmínil. Moskva pak podle starosty Sergeje Sobjanina sestřelila více než tucet ukrajinských dronů.

Úterní útok na ukrajinskou metropoli se odehrál v šestý den nepřetržitých ruských leteckých útoků na Kyjev a okolní regiony. Při ruském nočním útoku z pátku na sobotu v okolí ukrajinského města Buča poblíž Kyjeva zahynulo nejméně 38 lidí a desítky dalších utrpěly zranění.

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Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022 a napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Ruská armáda opakovaně útočí raketami a drony na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.

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