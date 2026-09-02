SOUHRN: Zásadní události středy 2. září


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 2. září 2026.

Německé úřady identifikovaly dva podezřelé z útoku na letišti u Lipska, píší média

Německé úřady identifikovaly dva podezřelé ze srpnového hybridního útoku na letišti Lipsko/Halle, uvedly ve středu s odvoláním na své zdroje stanice NDR, WDR a list Süddeutsche Zeitung. Podle nich se jedná o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Podle médií ovšem není pravděpodobné, že se muže podaří zadržet. Německo v úterý obvinilo ze zodpovědnosti za pokus o bombový atentát na východoněmeckém letišti Rusko. Moskva to odmítla.

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Německé úřady identifikovaly dva podezřelé z útoku na letišti u Lipska, píší média
Letadla na letišti Lipsko/Halle
Česká reakce
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Premiér Andrej Babiš (ANO)
Kontext
Ministři EU podpořili zpřísnění vízových omezení pro ruské turisty, řekla Kallasová
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová


Německé úřady vyšetřují dva útoky na rozvodny, mohlo jít podle nich o sabotáže

Německé úřady vyšetřují dva úterní útoky na rozvodny na východě a na západě země. V obou případech se domnívají, že šlo o sabotáže. V úterý ráno neznámí pachatelé způsobili zkrat v rozvodně u elektrárny Jänschwalde v Braniborsku, ve středu policie ještě informovala o úmyslně způsobeném zkratu v rozvodně v Bergheimu v Severním Porýní-Vestfálsku.

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Německé úřady vyšetřují dva útoky na rozvodny, mohlo jít podle nich o sabotáže
Ilustrační foto


Předmět nalezený po explozi na nádraží v Augsburgu nebyla výbušnina

Dva lidé brzy ráno utrpěli lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Policie následně na nádraží objevila další neznámý předmět, později ale uvedla, že se nejednalo o výbušninu. Nádraží je po uzavírce opět otevřené a vlaky se znovu rozjely. Portál bavorské veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice Bayerischer Rundfunk (BR) informoval o rozsáhlém policejním zásahu.

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Předmět nalezený po explozi na nádraží v Augsburgu nebyla výbušnina
Německá policie, ilustrační foto


„Modlíme se, doufáme.“ Mrtvých v Nepálu je už přes 1200, pátrání pokračuje

Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu z minulého týdne vzrostl na nejméně 1225, přičemž po 4757 lidech záchranáři dál pátrají. Ve středu odpoledne o tom informovala agentura AFP, která ještě ráno hovořila o 1130 obětech a 4462 pohřešovaných. Naděje na nalezení dalších přeživších nicméně podle úřadů slábnou, dodal Reuters.

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Poslední obřad za pohřešované po záplavách v okrese Nuvakot v Nepálu (2. září 2026)


Experti exhumují ostatky Jana Masaryka, má to pomoci objasnit okolnosti jeho smrti

Policejní odborníci ve středu přistoupili k exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce, prohlásil ve středu ráno mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.

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Policista stojí před hřbitovem v Lánech, kde odborníci exhumují z rodinné hrobky ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka (2. září 2026)


Máme plán na odsun Palestinců z Pásma Gazy, čeká se na USA, prohlásil Kac

Izrael má připraveny plány na odsun Palestinců z Pásma Gazy, ale čeká, až Spojené státy vymyslí, kam je odvézt, pronesl podle agentury AFP izraelský ministr obrany Jisra'el Kac na konferenci pořádané izraelským serverem Ynet a deníkem Jediot Achronot. Vláda premiéra Benjamina Netanjahua je podle Kace připravena Palestince z Pásma Gazy „dostat pryč“, a to „po moři, letecky, jakýmkoli možným způsobem“.

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Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac


Kdo popírá souvislost extrémního počasí s klimatem, ignoruje vědu, říká šéfka EEA

Lidé, kteří tvrdí, že současné extrémní počasí nemá nic společného s klimatickou změnou, jednoduše ignorují vědecké poznatky, uvedla šéfka Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Leena Ylä-Mononenová. Zmínila v této souvislosti zejména vlny veder, rozsáhlé lesní požáry a vážná sucha, která poškodila zemědělství a narušila dopravu i energetickou infrastrukturu. Agentura EEA zatím podle ní nemá kompletní data, nicméně podle odhadů dosáhnou ekonomické škody letos několika miliard eur.

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