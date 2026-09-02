SOUHRN: Zásadní události středy 2. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 2. září 2026.
Německé úřady identifikovaly dva podezřelé z útoku na letišti u Lipska, píší média
Německé úřady identifikovaly dva podezřelé ze srpnového hybridního útoku na letišti Lipsko/Halle, uvedly ve středu s odvoláním na své zdroje stanice NDR, WDR a list Süddeutsche Zeitung. Podle nich se jedná o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Podle médií ovšem není pravděpodobné, že se muže podaří zadržet. Německo v úterý obvinilo ze zodpovědnosti za pokus o bombový atentát na východoněmeckém letišti Rusko. Moskva to odmítla.
Německé úřady vyšetřují dva útoky na rozvodny, mohlo jít podle nich o sabotáže
Německé úřady vyšetřují dva úterní útoky na rozvodny na východě a na západě země. V obou případech se domnívají, že šlo o sabotáže. V úterý ráno neznámí pachatelé způsobili zkrat v rozvodně u elektrárny Jänschwalde v Braniborsku, ve středu policie ještě informovala o úmyslně způsobeném zkratu v rozvodně v Bergheimu v Severním Porýní-Vestfálsku.
Předmět nalezený po explozi na nádraží v Augsburgu nebyla výbušnina
Dva lidé brzy ráno utrpěli lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Policie následně na nádraží objevila další neznámý předmět, později ale uvedla, že se nejednalo o výbušninu. Nádraží je po uzavírce opět otevřené a vlaky se znovu rozjely. Portál bavorské veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice Bayerischer Rundfunk (BR) informoval o rozsáhlém policejním zásahu.
„Modlíme se, doufáme.“ Mrtvých v Nepálu je už přes 1200, pátrání pokračuje
Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu z minulého týdne vzrostl na nejméně 1225, přičemž po 4757 lidech záchranáři dál pátrají. Ve středu odpoledne o tom informovala agentura AFP, která ještě ráno hovořila o 1130 obětech a 4462 pohřešovaných. Naděje na nalezení dalších přeživších nicméně podle úřadů slábnou, dodal Reuters.
Experti exhumují ostatky Jana Masaryka, má to pomoci objasnit okolnosti jeho smrti
Policejní odborníci ve středu přistoupili k exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce, prohlásil ve středu ráno mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
Máme plán na odsun Palestinců z Pásma Gazy, čeká se na USA, prohlásil Kac
Izrael má připraveny plány na odsun Palestinců z Pásma Gazy, ale čeká, až Spojené státy vymyslí, kam je odvézt, pronesl podle agentury AFP izraelský ministr obrany Jisra'el Kac na konferenci pořádané izraelským serverem Ynet a deníkem Jediot Achronot. Vláda premiéra Benjamina Netanjahua je podle Kace připravena Palestince z Pásma Gazy „dostat pryč“, a to „po moři, letecky, jakýmkoli možným způsobem“.
Kdo popírá souvislost extrémního počasí s klimatem, ignoruje vědu, říká šéfka EEA
Lidé, kteří tvrdí, že současné extrémní počasí nemá nic společného s klimatickou změnou, jednoduše ignorují vědecké poznatky, uvedla šéfka Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Leena Ylä-Mononenová. Zmínila v této souvislosti zejména vlny veder, rozsáhlé lesní požáry a vážná sucha, která poškodila zemědělství a narušila dopravu i energetickou infrastrukturu. Agentura EEA zatím podle ní nemá kompletní data, nicméně podle odhadů dosáhnou ekonomické škody letos několika miliard eur.