„Modlíme se, doufáme.“ Mrtvých v Nepálu je už přes 1100, pátrání pokračuje


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu z minulého týdne vzrostl na nejméně 1130 mrtvých, přičemž po 4462 lidech záchranáři dál pátrají, informovala agentura AFP. Naděje na nalezení dalších přeživších nicméně podle úřadů slábnou, dodal Reuters.

Nepálský úřad pro zvládání katastrof předběžně zmiňuje 1114 obětí a 3916 pohřešovaných. Na tibetské straně je podle čínských státních médií šestnáct mrtvých a 546 pohřešovaných. Média v úterý psala o 987 obětech v Nepálu a šestnácti v Číně. Nepálské ministerstvo zahraničí podle agentury AP uvedlo, že dosud bylo zachráněno 324 cizinců, zatímco se stále pátrá po asi 590 lidech z 39 zemí.

Záchranáři také dál hledají lidi uvázlé v tunelech několika vodních elektráren, kteří mohou být v prostorách strojoven. Z trosek elektráren bylo podle úřadů zachráněno 279 osob, ale nejméně 639 dalších je stále pohřešováno, přičemž někteří z nich jsou pravděpodobně uvězněni právě v tunelech. Do záchranných akcí se už zapojily specializované záchranné týmy z Indie, Číny a USA vybavené například odposlouchávacími zařízeními.

Všechno bylo pryč, po povodni zůstala jen řeka, popisují přeživší v Nepálu
Evakuovaní lidé z okolí města Nuwakot, které zasáhly náhle povodně a sesuvy půdy

„Naděje na nalezení přeživších se zmenšuje. Modlíme se a doufáme. Naděje je naděje,“ řekl Phanindra Paudel z nepálského krizového operačního centra. „Vzhledem k povaze katastrofy a zasažené oblasti se šance na nalezení přeživších s každým dalším dnem snižuje,“ varoval Binoj Basnet, který řídil pátrací a záchranné operace při zemětřesení v roce 2015, tehdy zemřelo přibližně devět tisíc lidí.

Vláda se chce zaměřit na obnovu

Čínské ministerstvo zahraničí ve středu podle Reuters uvedlo, že do Nepálu vyšle další odborníky na identifikaci s využitím DNA a nouzové zásoby, včetně chladicích boxů na těla či komunikačního vybavení. Peking také nadále úzce komunikuje s velvyslanectvími příslušných zemí a řeší s nimi pohřešované cizince.

Nepálský premiér Balendra Šáh uvedl, že pozornost se nyní přesune od pátracích, záchranných a humanitárních operací k obnově a rekonstrukci. Vláda se podle něj zaměří na obyvatele v zasažených oblastech a zajistí jim lékařskou péči a psychologickou pomoc.

Počet obětí záplav v Nepálu a Tibetu přesáhl tisícovku
Následky záplav v Nepálu

Záchranné týmy na tibetské straně už dokončily provizorní silnici k místu katastrofy v přístavu Kjirong na nepálské hranici. Odklízejí cestu pro těžkou techniku, která bude použita při pátrání v oblasti hraničního přechodu smeteného povodněmi. Silnici vedoucí k přechodu zničila a zaplavila voda a zasypalo ji bahno s kameny.

Rodiny truchlí v Káthmándú

V klášteře v hlavním městě Káthmándú našlo podle AP útočiště přibližně čtyři sta přeživších, převážně z obce Timure ležící asi 110 kilometrů západně od metropole. Truchlí tam nad ztrátou svých blízkých a domovů a vzájemně se podporují. Ubytování jim zajišťují místní a příbuzní a humanitární pomoc jednotlivci i charitativní organizace. Další lidé procházeli troskami zničených vesnic a měst a snažili se z jejich věcí zachránit, co se dalo.

Katastrofa za sebou podle odhadů Rozvojového programu OSN (UNDP) zanechala nejméně 2,2 milionu tun trosek, včetně částí budov a kamenů. Znepokojení ohledně rizik pro veřejné zdraví pak vyjádřil mluvčí OSN Stéphane Dujarric, který se v této souvislosti zmínil o přeplněných evakuačních centrech, znečištěné vodě nebo poškozených zdravotnických zařízeních. Ve 27 evakuačních táborech v nejzasaženějších nepálských okresech Nuvakot a Rasuva podle něj žije téměř 3500 lidí.

Povodně 26. srpna podle České geologické služby způsobilo skalní zřícení spojené s kolapsem části himálajského ledovce. Masa ledu a horniny dopadla do údolí a vytvořila hráz, ve které se hromadila voda a která po protržení poslala po řece Trišuli prudkou záplavovou vlnu. Ta smetla domy, budovy, silnice a mosty a unášela bahno a kameny po proudu. Jako jedna z příčin katastrofy se uvádí klimatická změna.

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