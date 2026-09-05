SOUHRN: Zásadní události soboty 5. září


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 5. září 2026.

Rusko a Ukrajina kvůli misi USA na tři dny pozastaví útoky na hlavní města

Rusko a Ukrajina na tři dny pozastaví své vzdušné útoky na Kyjev a Moskvu, oznámili v sobotu jejich nejvyšší představitelé Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj. Opatření podle nich souvisí s misí amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, kteří mají v hlavních městech obou zemí jednat o ukončení ruské války proti Ukrajině.

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Rusko a Ukrajina kvůli misi USA na tři dny pozastaví útoky na hlavní města
Ruský diktátor Vladimir Putin
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Rusko udeřilo na letiště v Kyjevě, ukrajinskému příměří navzdory
Ilustrační snímek


Na poctu válečnému zločinci Mladičovi přijel i srbský ministr spravedlnosti

Dva dny před chystaným pohřbem se v sobotu v Bělehradě konala veřejná pocta zemřelému bosenskosrbskému válečnému zločinci Ratku Mladičovi. Akce se zúčastnily desítky bývalých vojáků, rodinní příslušníci i srbští činitelé včetně ministra spravedlnosti Nenada Vujiće, informovala agentura AFP.

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Na poctu válečnému zločinci Mladičovi přijel i srbský ministr spravedlnosti
Ratko Mladić


Americký velvyslanec popřel plán na vysídlení Palestinců, který už Izraelci představili

Neexistuje žádný plán na nucené vysídlení Palestinců z Pásma Gazy, řekl při své sobotní návštěvě okupovaného Západního břehu americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee. Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir přitom už takový návrh představil. A o stejném záměru hovořil rovněž izraelský ministr obrany Jisra'el Kac.

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Americký velvyslanec popřel plán na vysídlení Palestinců, který už Izraelci představili
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee


Američané oznámili zásah tří íránských tankerů

Americké síly oznámily, že v sobotu zasáhly a vyřadily z provozu tři íránské ropné tankery v Perském a Ománském zálivu v odvetě za odpálení íránských balistických střel proti dvěma válečným lodím USA nasazeným v regionu. Íránská média dříve informovala pouze o tom, že americké rakety u íránského ostrova Charg v Perském zálivu zasáhly jeden íránský tanker. Íránské úřady se k věci dosud oficiálně nevyjádřily.

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Američané oznámili zásah tří íránských tankerů
Ilustrační foto: ropný terminál na ostrově Charg na satelitním snímku z února 2026


Federální soud prodloužil zákaz Trumpova omezení korespondenčního hlasování

Soudkyně federálního soudu v Bostonu Indira Talwaniová prodloužila zákaz, který brání americké poštovní službě USPS zavést opatření prezidenta Donalda Trumpa omezující korespondenční hlasování v listopadových volbách do Kongresu. Rozhodnutí představuje další překážku pro Trumpovu administrativu v době, kdy jednotlivé státy začínají rozesílat hlasovací lístky, napsala agentura AP.

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Federální soud prodloužil zákaz Trumpova omezení korespondenčního hlasování
Americký prezident Donald Trump


Američtí vědci možná poprvé zaznamenali podivnou temnou hmotu

Mezinárodní vědecký projekt možná našel první částice, které jsou původcem záhadné temné hmoty. Zachycený signál je ale natolik zvláštní, že možná fyzici zachytili něco ještě podivnějšího.

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Američtí vědci možná poprvé zaznamenali podivnou temnou hmotu
Jedním z míst, kde se zřejmě temná hmota gravitačně projevuje, je galaxie Perseus
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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