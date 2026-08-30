SOUHRN: Zásadní události neděle 30. srpna


před 54 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 30. srpna 2026.

Islanďané v referendu odmítli návrh na přístupové rozhovory s EU

Islandští voliči v referendu odmítli obnovit jednání o vstupu do Evropské unie. Proti bylo 52,8 procenta, pro 47,2 procenta hlasujících. Podle agentur to vyplývá z konečného výsledku sčítání. Proti obnově jednání, která byla přerušena před třinácti lety, tak hlasovalo přibližně o dvanáct tisíc lidí více, než kolik bylo pro, uvedla agentura DPA.

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Islanďané v referendu odmítli návrh na přístupové rozhovory s EU
Islandské referendum o obnově přístupových jednání o vstupu země do Evropské unie


U Kypru se převrhla loď s 267 lidmi na palubě, nejméně sedm mrtvých

U severního pobřeží Kypru se v neděli převrhla výletní loď s 267 lidmi na palubě. Podle tamních úřadů nejméně sedm lidí zemřelo. Zhruba sto osob se zatím podařilo zachránit, některé byly převezeny do nemocnice. Dle tureckých a kyperských médií na místě nadále probíhají pátrací a záchranné akce.

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U Kypru se převrhla loď s 267 lidmi na palubě, nejméně sedm mrtvých
Evakuace přeživších z převráceného trajektu u severního pobřeží ostrova Kypr zpět na břeh


Po střelbě ve švýcarském Aarau je mrtvý a pět vážně zraněných, píší agentury

Po noční střelbě ve švýcarském Aarau zůstal na místě jeden mrtvý a pět zraněných, několik z nich vážně. Po pachateli nebo pachatelích útoku místní policie stále pátrá, informovaly tiskové agentury. Server Blick předtím informoval, že se střelba ozvala na rave party na koňské dostihové dráze krátce po 2:30.

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Po střelbě ve švýcarském Aarau je mrtvý a pět vážně zraněných, píší agentury
Policisté ve švýcarském Aarau, 30. 8. 2026


Jak se dožít 110 let? Japonští vědci vidí klíč v imunitním systému

Japonsko patří mezi země s nejvyšší průměrnou délkou života a také je šampionem v počtu takzvaných superstoletých, tedy lidí, kteří se dožili nejméně 110 let. Zatímco v celých dějinách Česka i Československa se takového věku dožilo prokazatelně jen dvanáct osob, v Japonsku jich nyní žije přibližně 150. Právě tuto skupinu teď tamní vědci detailně prozkoumali, aby zjistili, jak si takovou délku života zasloužili.

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Jak se dožít 110 let? Japonští vědci vidí klíč v imunitním systému
Stodvanáctiletý Chitetsu Watanabe

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SOUHRN: Zásadní události neděle 30. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 30. srpna 2026.
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O čem plánujeme informovat v neděli 30. srpna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
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SOUHRN: Zásadní události soboty 29. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 29. srpna 2026.
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SOUHRN: Zásadní události pátku 28. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 28. srpna 2026.
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O víkendu na ČT startuje nová Nedělní debata

Nová Nedělní debata, jejíž vysílání Česká televize (ČT) zahájí 30. srpna, se bude skládat z politické diskuse a analytické části. Moderátory budou Jana Peroutková a Lukáš Dolanský, analytickou částí pak provedou Jiří Václavek a Daniel Takáč. Vysílat se bude z nového studia. Vysílací čas zůstane na ČT1 zachován od 12:00 do 13:00. Na ČT24 již o půl hodiny dříve odborníci představí téma diskuse.
28. 8. 2026

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 27. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 27. srpna 2026.
27. 8. 2026

Zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj ČTK Karel Barták

Ve čtvrtek ve věku 72 let zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře (ČTK) Karel Barták. V agentuře strávil 28 let, jako její stálý zpravodaj působil v Paříži, Moskvě a Bruselu. Z belgické metropole více než deset let informoval především o Evropské unii a NATO a sledoval cestu Česka do obou organizací. Po odchodu z ČTK pracoval dvanáct let v Evropské komisi. O jeho úmrtí informovala rodina.
27. 8. 2026Aktualizováno27. 8. 2026

Česká diplomacie si předvolala íránského velvyslance kvůli výhružkám Radiu Farda

Ministerstvo zahraničních věcí si kvůli výhrůžkám rozhlasové stanici Radio Farda sídlící v Praze předvolalo íránského velvyslance, sdělil šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Schůzka bude v nejbližším možném termínu na úrovni ředitele odboru Blízkého východu. Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů Radio Farda a několik dalších perskojazyčných médií sídlících v zahraničí. České bezpečnostní složky tuto informaci vyhodnocují.
27. 8. 2026Aktualizováno27. 8. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
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