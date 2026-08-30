SOUHRN: Zásadní události neděle 30. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 30. srpna 2026.
Islanďané v referendu odmítli návrh na přístupové rozhovory s EU
Islandští voliči v referendu odmítli obnovit jednání o vstupu do Evropské unie. Proti bylo 52,8 procenta, pro 47,2 procenta hlasujících. Podle agentur to vyplývá z konečného výsledku sčítání. Proti obnově jednání, která byla přerušena před třinácti lety, tak hlasovalo přibližně o dvanáct tisíc lidí více, než kolik bylo pro, uvedla agentura DPA.
U Kypru se převrhla loď s 267 lidmi na palubě, nejméně sedm mrtvých
U severního pobřeží Kypru se v neděli převrhla výletní loď s 267 lidmi na palubě. Podle tamních úřadů nejméně sedm lidí zemřelo. Zhruba sto osob se zatím podařilo zachránit, některé byly převezeny do nemocnice. Dle tureckých a kyperských médií na místě nadále probíhají pátrací a záchranné akce.
Po střelbě ve švýcarském Aarau je mrtvý a pět vážně zraněných, píší agentury
Po noční střelbě ve švýcarském Aarau zůstal na místě jeden mrtvý a pět zraněných, několik z nich vážně. Po pachateli nebo pachatelích útoku místní policie stále pátrá, informovaly tiskové agentury. Server Blick předtím informoval, že se střelba ozvala na rave party na koňské dostihové dráze krátce po 2:30.
Jak se dožít 110 let? Japonští vědci vidí klíč v imunitním systému
Japonsko patří mezi země s nejvyšší průměrnou délkou života a také je šampionem v počtu takzvaných superstoletých, tedy lidí, kteří se dožili nejméně 110 let. Zatímco v celých dějinách Česka i Československa se takového věku dožilo prokazatelně jen dvanáct osob, v Japonsku jich nyní žije přibližně 150. Právě tuto skupinu teď tamní vědci detailně prozkoumali, aby zjistili, jak si takovou délku života zasloužili.