Jak se dožít 110 let? Japonští vědci vidí klíč v imunitním systému


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, Science, Cell Reports, NPR

Japonsko patří mezi země s nejvyšší průměrnou délkou života a také je šampionem v počtu takzvaných superstoletých, tedy lidí, kteří se dožili nejméně 110 let. Zatímco v celých dějinách Česka i Československa se takového věku dožilo prokazatelně jen dvanáct osob, v Japonsku jich nyní žije přibližně 150. Právě tuto skupinu teď tamní vědci detailně prozkoumali, aby zjistili, jak si takovou délku života zasloužili.

Podle studie, která vyšla v odborném žurnálu Cell Reports, hrají hlavní roli imunitní buňky. Lidé, kteří se dožívají 110 let a více, totiž mají ve svém těle velké množství imunitních buněk, které dokážou ničit rakovinu. Vědci předpokládají, že tyto buňky, nazývané zabíječské T-buňky, by mohly lidem pomáhat dožít se mimořádně vysokého věku tím, že bojují proti rakovině. Zdůrazňují, že se jejich analýza nedá pokládat za jednoznačný důkaz, jde spíše o náznak, stopu, po které by se chtěli vydat.

Superstoleté spojuje nejen fakt, že se dožívají věku, o němž může drtivá většina ostatních jen snít. Těší se totiž také železnému zdraví. Většinu života je netrápí nemoci spojené se stářím, a to včetně srdečních onemocnění, demence a rakoviny. Vědci doufají, že studie imunitního systému těchto výjimečných osob poskytne vodítka, která pomohou všem zůstat déle zdraví.

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Vaječníky

„Většina výzkumu stárnutí imunitního systému se zaměřovala na jeho úpadek,“ uvedl pro odborný časopis Science spoluautor studie Kosuke Hašimoto, biolog z Univerzity v Ósace v Japonsku. „Naše studie ale naznačuje, že i v extrémním stáří se imunitní systém může stále selektivně přizpůsobovat.“

Obránci dlouhověkosti

Hašimoto a jeho kolegové zkoumali imunitní buňky z krevních vzorků odebraných u deseti superstoletých. Ve srovnání s mladšími – tedy těmi nad 70 let – měli mnohem vyšší podíl typu imunitních buněk, který se vyskytuje také v tělech lidí bojujících s určitými druhy rakoviny. Tito superstoletí sice nevykazovali žádné příznaky těchto druhů rakoviny, ale podle studie stárnoucí tělo vytváří abnormální buňky a proteiny, které mohou vést k rakovině.

Současná studie navazuje na zjištění z roku 2019 od Hašimota a jeho kolegů, podle kterého mají superstoletí relativně vysoký počet cytotoxických T-lymfocytů typu CD4 (CD4 CTL), které umí ničit jiné buňky. Tento konkrétní typ je nesmírně vzácný, obvykle tvoří méně než pět procent celkové populace T-lymfocytů v těle. Ví se o nich proto méně než o jiných druzích T-lymfocytů, ale běžně se vyskytují při virových infekcích. Navíc přibývá důkazů, že by mohly také ničit rakovinné buňky, včetně buněk rakoviny plic a melanomu.

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Ilustrační foto

U lidí ve věku 110 let a více byly tyto buňky velmi hojně zastoupené, ale jejich vyšší koncentrace se začaly objevovat už u stoletých. To podle autorů znamená, že právě v tomto věku začíná adaptace na extrémní stáří. Mladší lidé měli těchto buněk málo – výše uvedená čtyři procenta. U stoletých to bylo už asi deset procent a u stodesetiletých dokonce osmnáct procent.

Detailní analýza pak odhalila, že tyto buňky zřejmě reagují na konkrétní imunitní hrozby. Každý T-lymfocyt, který tělo vytváří, produkuje jedinečný receptor, který tělu umožňuje rozpoznat a reagovat na širokou škálu signálů ohrožení.

Když se tato obranná buňka setká se svým cílem, naklonuje se a vytvoří řadu identických buněk, které cíl zabijí. U stoletých a superstoletých účastníků studie vědci zjistili, že právě tyto klony tvoří velký podíl z celkového počtu T-lymfocytů. To podle vědců znamená, že imunitní systémy starých lidí se aktivně zapojovaly v reakci na konkrétní přetrvávající spouštěč a dokázaly se velmi dobře specializovat na hrozbu, která byla pro již věkem oslabený imunitní systém největší.

Odkaz na studii
Xixao

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