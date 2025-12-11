Tetování poškozuje imunitu a může snižovat účinnost vakcín, zjistila studie


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24, Biologické centrum AV ČR, PNAS

Průlomová mezinárodní studie, na níž se podíleli i vědci z Biologického centra Akademie věd ČR, ukazuje, že běžně používané tetovací pigmenty mají vliv na imunitu, vyvolávají zánět a mohou snižovat účinnost některých vakcín. Hned po aplikaci se barviva rychle šíří lymfatickým systémem a hromadí se v mízních uzlinách, kde přetrvávají celé roky. Výzkum zkoumal toxicitu tří nejpoužívanějších barev – černé, červené a zelené – a odhalil, že pigmenty nejen zůstávají v kůži, ale také se trvale ukládají v imunitních buňkách.

Žádná přesná statistika neexistuje. Ale odhady říkají, že tetování má v Česku asi 15 procent lidí. A podle nového mezinárodního výzkumu těmto lidem hrozí možné problémy s imunitou.

Vědci ze dvanácti skupin (včetně jedné z Česka) ve studii popsali, že inkoust během několika hodin následujících po samotném tetování putuje lymfatickými cévami a ve velkém množství se pak hromadí v lymfatických uzlinách. Tam ho aktivně pohlcují imunitní buňky - takzvané makrofágy. Tyto buňky, které běžně a bez problémů „odklízejí“ cizorodé částice jako bakterie, viry či toxiny, ale tetovací pigment nedokážou rozložit.

Makrofágy se touto marnou snahou natolik vyčerpají, že se poškodí. A to následně vede k jejich buněčné smrti – tento jev je zároveň nejvýraznější u černých a červených inkoustů.

Tetování pih na obličej se v Česku stává trendem
Ilustrační foto

„Proces tetování vyvolává zánětlivou reakci, která má dvě jasně rozpoznatelné fáze. Nejprve dochází k akutnímu zánětu, jenž vrcholí během několika hodin po tetování a postupně odeznívá v průběhu prvních dnů. Následuje dlouhodobější fáze, v níž zánětlivé procesy a aktivace imunitních buněk v mízních uzlinách přetrvávají nejméně dva měsíce,“ popsali výzkumníci. Pigment v mízních uzlinách vědci pozorovali nejen u laboratorních myší, ale také v odebraných vzorcích lidských lymfatických uzlin. A to i mnoho let po tetování.

Tetování a očkování

Studie se věnovala také otázce, jestli může tetování ovlivnit účinnost očkování, což bylo téma, které získalo velkou pozornost během pandemie covidu-19. Výsledky ukazují, že tetované myši vytvářely po očkování mRNA vakcínou výrazně méně protilátek. Důvodem může být to, že část imunitních buněk zůstává dlouhodobě ovlivněna pigmentem, hůře zpracovává antigen a poskytuje slabší signály potřebné pro tvorbu protilátek. Podobně i lidské imunitní buňky vystavené inkoustu reagovaly na antigen méně efektivně.

Vědci rekonstruovali dva tisíce let staré tetování ze Sibiře
Podoba loveckého tetování na těle sibiřské mumie

Tato zjištění otevírají nové otázky o bezpečnosti tetování i o možných dopadech u lidí, kterým pokrývá významnou část těla. „Tetovací inkoust není z pohledu imunologie neutrální. Dokáže dlouhodobě měnit prostředí v lymfatických uzlinách, což může být důležité při reakcích na infekce i při očkování,“ upozorňuje Martin Palus z Biologického centra Akademie věd ČR, který se na výzkumu podílel.

Výzkum popsaného fenoménu touto studií nekončí. Vědci budou dále detailněji zkoumat vztah mezi tetovacími pigmenty, imunitním systémem a nemocemi. Hlavní autoři studie – Santiago F. González a Martin Palus – již společně požádali o grant v programu WEAVE – Lead Agency, který poskytuje Švýcarská národní vědecká nadace a Grantová agentura České republiky. V něm se chtějí zaměřit zejména na hlubší porozumění tomu, jak tetovací barviva ovlivňují imunitní odpověď v kontextu infekčních onemocnění.

Aktuální studie, uveřejněná v prestižním vědeckém časopise PNAS, podtrhuje podle autorů práce potřebu dalšího výzkumu bezpečnosti tetovacích inkoustů i dopadů jejich dlouhodobé přítomnosti v těle.

Odkaz na studii
Xixao


Výběr redakce

Nový vízový program USA nabízí zlaté karty za milion dolarů

Nový vízový program USA nabízí zlaté karty za milion dolarů

před 15 mminutami
Na D56 u Ostravy bouralo pět aut, na místě jsou zranění

Na D56 u Ostravy bouralo pět aut, na místě jsou zranění

před 23 mminutami
AFP: Kyjev podnikl jeden z největších útoků na Rusko

AFP: Kyjev podnikl jeden z největších útoků na Rusko

před 1 hhodinou
Dialýza se neustále vylepšuje. Pravidelně ji potřebují tisíce lidí

Dialýza se neustále vylepšuje. Pravidelně ji potřebují tisíce lidí

před 2 hhodinami
Venezuelská opoziční lídryně Machadová se po téměř roce objevila na veřejnosti

Venezuelská opoziční lídryně Machadová se po téměř roce objevila na veřejnosti

03:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Řadě škol zatím chybí peníze na vánoční odměny

Řadě škol zatím chybí peníze na vánoční odměny

před 2 hhodinami
Armáda chce zavést administrativní odvody

Armáda chce zavést administrativní odvody

před 3 hhodinami
AFP: Hamás navrhuje přestat zbrojit výměnou za dlouhodobé příměří v Gaze

AFP: Hamás navrhuje přestat zbrojit výměnou za dlouhodobé příměří v Gaze

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Tetování poškozuje imunitu a může snižovat účinnost vakcín, zjistila studie

Průlomová mezinárodní studie, na níž se podíleli i vědci z Biologického centra Akademie věd ČR, ukazuje, že běžně používané tetovací pigmenty mají vliv na imunitu, vyvolávají zánět a mohou snižovat účinnost některých vakcín. Hned po aplikaci se barviva rychle šíří lymfatickým systémem a hromadí se v mízních uzlinách, kde přetrvávají celé roky. Výzkum zkoumal toxicitu tří nejpoužívanějších barev – černé, červené a zelené – a odhalil, že pigmenty nejen zůstávají v kůži, ale také se trvale ukládají v imunitních buňkách.
před 23 mminutami

Francouzská studie na 30 milionech dospělých ukázala, jak bezpečné jsou vakcíny proti covidu

Francouzští vědci prozkoumali data o dospělých lidech, kteří v této zemi byli očkováni proti covidu. Srovnali jejich zdravotní stav s těmi, kdo vakcínu nedostali. Studie, která z tohoto výzkumu vzešla, ukázala dopady očkování a vyvrátila podezření na vážné vedlejší účinky.
před 18 hhodinami

Dárce spermatu s genem způsobujícím rakovinu zplodil dvě stě dětí. Většině hrozí nádory

Dánská spermabanka, která dodává spermie pro umělé oplodnění po většině kontinentu, využívala celé roky jako dárce muže se vzácnou genetickou poruchou. Dvěma stovkám dětí, které díky jeho genetickému materiálu přišly na svět, tak hrozí rakovina. Některé už na nemoc zemřely, popsali výsledky rozsáhlé investigace novináři.
před 20 hhodinami

Vědci popsali v srdci Prahy pro Česko nové druhy lišejníků a hub

Mohlo by se zdát, že hustě osídlená území velkoměst jsou spíše pouštěmi než oázami. Ale výzkumy ukazují, že to tak není: metropole totiž vytvářejí zcela nové ekosystémy, které mohou nabízet příležitosti spoustě druhů. A podle nového výzkumu se to týká i Prahy.
před 23 hhodinami

Archeologové objevili vrak egyptské bárky luxusu, tance a nevázanosti

Archeologové našli u břehů egyptského města Alexandrie vrak luxusní rekreační bárky z antických dob, napsala agentura AFP s odvoláním na Evropský institut podmořské archeologie (IEASM). Stáří plavidla se odhaduje na dva tisíce let a potápěči ho objevili na dně moře u královského ostrova Antirhodos, kde se nacházel palác dynastie Ptolemaiovců a chrám zasvěcený egyptské bohyni Isis.
před 23 hhodinami

Český výzkum zaostává a bude to ještě horší, obávají se vědci škrtů

Vědecké instituce včetně Akademie věd si stěžují na stamilionové úspory ve vědě, které navrhuje vláda v demisi. Mohou podle nich ohrozit řadu kvalitních dlouhodobých projektů. Podle ministra pro vědu v demisi Marka Ženíška (TOP 09) vědcům peníze, které pomohou ve financování nepedagogických pracovníků ve školství, chybět nebudou.
9. 12. 2025

Kouření se zapisuje do zubů. Stopy přežijí i staletí

Stopy kouření se zarývají hluboko do zubů kuřáků. A to tak intenzivně, že něco jako letokruhy lze v ústech najít i po letech.
9. 12. 2025

Letošek může být s rokem 2023 druhým nejteplejším v historii měření

Letošek může být společně s rokem 2023 druhým nejteplejším rokem v dějinách měření. V úterý to uvedla meteorologická služba Evropské unie Copernicus, podle které se letošní listopad stal třetím nejteplejším v historii záznamů. Nejteplejším rokem v historii podle měření je rok 2024.
9. 12. 2025
Načítání...