Tetování pih na obličej se v Česku stává trendem

Zájem o tetování pih na obličej se v Česku stále zvyšuje. Oslovené tetovací salony i salony pro permanentní make-up se shodují, že zájem roste především u žen ve věku mezi osmnácti a pětatřiceti lety. Dermatologové ale upozorňují, že tetované pihy mohou ztížit diagnostiku pigmentových znamének.
„Celá idea tetování pih přišla od klientek. Jakmile jsem službu začala nabízet, zájem se začal zvyšovat,“ popisuje tatérka ze studia v Brně, která vystupuje pod uměleckým jménem tyname.ink. Tetování pih nabízí od letošního června.
V reakci na rostoucí zájem začala službu nabízet i Nikola Kolařík, která vystupuje pod uměleckým jménem beauty_by_koldy. „Tetování pih nabízíme zhruba od půlky října. Dokonce jsme si udělali i akreditaci, abychom tento typ tetování mohli školit,“ popisuje.
„Myslím, že ženy mají o tetování zájem, protože dodává mladistvý vzhled,“ vysvětluje si rostoucí poptávku majitelka salonu v Roudnici nad Labem Veronika Petrás. I další oslovené salony potvrzují, že službu vyhledávají především ženy, nejčastěji ve věku mezi 18 a 35 lety.
Trend přišel do Česka ze zahraničí
Jedna z žen, která si nechala pihy vytetovat, popisuje důvod svého rozhodnutí na sociální síti TikTok. „Pihy mám běžně od sluníčka, ale v zimě mi mizí. Je to škoda, protože se mi líbí,“ vysvětluje na svém účtu s přezdívkou hedinky.
Kolařík uvádí, že trend zaznamenala v Americe a chtěla to zkusit i u nás. Tetování pih odstartovaly sociální sítě. „Tetování je obecně trendové. V minulosti to byly vlaštovky, ležaté osmičky, teď to jsou florální motivy a mikrorealismus,“ doplňuje tatérka Mija.
Salony se shodují, že tetování pih vydrží přibližně dva až tři roky. „Pihy se tetují pigmentem na permanentní make-up, který kůže postupně vstřebává,“ popisuje majitelka tetovacího studia v Brně Ria Indrová.
Některé odbornice ale upozorňují, že výsledek by měl odpovídat rysům obličeje. Majitelka salonu v Novém Boru Viktorie Patočková říká, že pihy netetuje automaticky každému a vychází z přirozenosti klientek. „Pihy nejsou vhodné pro všechny. Je to výborná věc pro klientky, které už náznak pih mají,“ uvedla.
Popsala i příběh jedné ze zákaznic, která si nechala vytetovat takzvanou pihu krásy. „Paní byla v dětských letech, když jí maminka nechala odstranit pihu nad rtem. V dospělosti se na mě obrátila, že jí piha chybí.“
Tetování má i svá rizika
Tetování pih může mít ale podobná rizika jako jiná tetování. „Tetované pihy mohou ztížit diagnostiku pigmentových znamének, takzvaných pigmentových névů. Rizika mohou být akutní – alergie, infekce, jako je hepatitida, HIV, stafylokoky a streptokoky, nebo chronické – vznik lupénky, ekzému, jizvy, diskutuje se možnost vzniku nádorů,“ vysvětluje dermatoložka Jana Třešňák Hercogová.
Podle ní se také pigment může vstřebat a dostat jak do mízních uzlin, tak do krve a následně například do jater nebo sleziny, kde může potenciálně vést ke vzniku nádorů. To ale zatím není vědecky potvrzeno a je to předmětem zkoumání.
„Větším problémem je aplikace do těsné blízkosti již stávajících pigmentových névů, pigment se časem rozpije a může zakrýt včasné známky melanomu,“ doplňuje dermatoložka Sylva Zajícová. Dermatologové poznají, zda se jedná o tetování, či pigmentové znaménko.
Rizikem ale může být to, že v místě tetování může za pár měsíců vzniknout nový projev a pacient si ho nemusí všimnout. „Často pak přijde, když už je pozdě. Melanom se může objevit i na místě, kde dnes na kůži nic není,“ dodává Zajícová.