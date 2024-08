Barbie je out, přišel obrat k frackům v jedovatě zelené

před 3 h hodinami | Zdroj: The Guardian , Vogue , People , Time

Charli XCX na fotografii, která spustila brat summer

Charli XCX sedí na špinavém chodníku s přidrzlým výrazem a před sebou drží vinyl své nové desky. Fotografií, kterou britská zpěvačka oznámila v červnu vydání alba Brat, začalo lobbování za barvu letošního léta – označeného sociálními sítěmi jako „brat summer“. Zdaleka nejen Charliini fanoušci se ztotožnili s křiklavě zelenou na přebalu desky a sami se označili za fracky (brat). Růžová, kterou loni mnohým obohatil šatníky filmový hit Barbie, je rázem zapomenuta.

Být frackem – nebo chcete-li spratkem, jak se dá „brat“ také přeložit – znamená mít určitý styl. „Cigarety, zapalovač BIC a bílý top na ramínka bez podprsenky. To je všechno, co potřebujete,“ vysvětlila Charli XCX v rozhovoru pro BBC. Vyjádření frackovitosti podle ní může být luxusní i kýčovité. A pokud jde o přístup k životu, „brat“ je prostě „holka, která je tak trochu neuspořádaná, ráda paří a možná občas říká hloupé věci“. Hudební publicista Michael Cragg pro list The Guardian podotkl, že Charli „propojuje svět popu, módy, stylu a toho, jak být cool“, tedy všeho, co definici „fracka“ podporuje. „Je to párty, poflakování se sexy kamarády, je to nebát se vyjádřit svůj názor,“ dodal. Podobně charakterizoval spratky i magazín Time. Být „brat“ podle jeho vysvětlení v sobě zahrnuje autenticitu a vzdor vůči očekáváním. Mládí pro fracka není ničím, za co by se měl stydět, a nedokonalosti bere jako potvrzení, že je taky jenom člověk. Schválně ošklivá zelená Přičemž nutnou podmínkou není oblékat se do zelené. A pokud ano, je třeba sáhnout po té správně frackovité zelené. Příjemné označení „limetková“, k níž má asi nejblíže, podstatu příliš nevystihuje. „Chtěla jsem útočný, nemoderní odstín zelené, abych vyvolala představu, že je něco špatně,“ vysvětlila Charli XCX pro časopis Vogue. Experimentovala prý s více než šedesáti barvami, než se dostala ke správnému odstínu pro obal své desky. Výsledná zelená má evokovat plastový trávník, umělé ovocné příchutě, toxický odpad a špatně načtenou grafickou kartu. „Chtěla bych, abychom zpochybnili naše očekávání spojené s popkulturou. Proč jsou některé věci považovány za dobré a přijatelné, a jiné za špatné? Zajímají mě příběhy, které za tím stojí, chci lidi provokovat. Nedělám věci proto, abych byla milá,“ nechala se také slyšet Charli XCX.

Trend jedovaté zelené jde ruku v ruce s oživením stylu odkazujícího k žánru grunge z devadesátých let, všímá si časopis People. Generace Z si vybírá věci, které by se dříve považovaly za ošklivé a jejich nošení za neženské. Tedy pytlovitě neforemné oblečení, robustní tenisky a make-up ve stylu „byla jsem líná se odlíčit a pak jsem usnula“. Podobným obratem prošlo i označení fracek či spratek, které má v češtině i v angličtině negativní pachuť. Toto léto se ale stalo žádoucím pojmem, kterým lidé označováni být chtějí. Jak se stát z Barbie spratkem Pro ty, kteří tápou, jak se správným frackem stát, sestavil The Guardian seznam in a out věcí. Postavil ho na srovnání s loňským trendem, kdy po vzoru Barbie sociální sítě i obchody zaplavila růžová. Film od Grety Gerwigové a s Margot Robbieovou v hlavní roli ikonické panenky se stal kasovním trhákem loňského léta. Ovšem nedostavil se očekávaný oscarový úspěch – s výjimkou ceny za nejlepší původní píseň. Tu napsali Billie Eilish s bratrem Finneasem O'Connellem. Zrovna Billie Eilish by se za spratka jistě označit dala, koneckonců s Charli XCX natočila remix skladby Guess právě z alba Brat. A také na podivnou zelenou obarvené odrosty nosila Eilish dávno předtím, než byl „brat“ vůbec v kurzu.