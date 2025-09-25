Jihokorejský parlament ve čtvrtek schválil přelomový zákon, který umožní provádět tetování bez lékařské licence. Korea dosud byla jedinou průmyslovou zemí, kde mohly zákazníky tetovat jen osoby s lékařskou licencí, informuje agentura AP. Desetitisíce tatérů v zemi proto desítky let pracují v utajení.
Jižní Korea zlegalizovala tetování bez lékařské licence
Jednokomorový parlament schválil zákon o tetování poměrem hlasů 195 pro návrh, proti nebyl nikdo. Sedm zákonodárců se hlasování zdrželo. Zákon zavede oficiální systém licencí pro tatéry a podřídí je státnímu dohledu.
Schválení zákona přichází v době, kdy se názor veřejnosti na tetování pomalu mění. V minulosti byla tetování spojována s gangstery nebo zločinci, ale dnes jsou stále více vnímána jako forma sebevyjádření, přičemž idoly hudebního žánru K-pop, v Jižní Koreji populárního, a další celebrity tetování veřejně vystavují na odiv.
Zákon o tetování zveřejněný na webových stránkách parlamentu uvádí, že jeho cílem je „vyřešit rozpor mezi zákonem a realitou a podporovat veřejné zdraví a bezpečnost“ tím, že tatérům udělí licence, reguluje rozsah jejich činnosti a stanoví požadovaná hygienická a bezpečnostní opatření.
Přijetí tohoto zákona je v Jižní Koreji vítězstvím pro desítky tisíc tatérů, kteří tvrdě bojovali za ukončení třiatřicetiletého zákazu jejich činnosti. V případě přistižení jim dosud hrozilo až pět let vězení a pokuta padesát milionů wonů (zhruba 738 tisíc korun).