SOUHRN: Zásadní události pátku 18. září


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 18. září 2026.

Policie kvůli ruským hrozbám posílila hlídky u nádraží, uvedl Metnar

Česká policie v posledních dnech kvůli ruským hrozbám operativně posílila hlídkovou činnost u nádraží hromadné dopravy, řekl serveru iDNES.cz ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že Česko čelí ze strany Moskvy hybridní válce. Reagoval na vyjádření polského premiéra Donalda Tuska, který řekl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu.

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Policie kvůli ruským hrozbám posílila hlídky u nádraží, uvedl Metnar
Ilustrační snímek


„S kým a proč budeme bojovat?“ Fico zpochybnil závazek článku 5 NATO

Slovenský premiér Robert Fico (Smer) prohlásil, že v případě ruského útoku nehodlá plnit závazky Slovenska vyplývající z článku 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně. Během projevu ke studentům a zaměstnancům nemocnice v Prešově se ptal, s kým by se vlastně bojovalo, proč a za co, přičemž Moskvu ani jednou neoznačil za agresora.

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„S kým a proč budeme bojovat?“ Fico zpochybnil závazek článku 5 NATO
Slovenský premiér Robert Fico (Smer)


Zklamání, říká velvyslanec USA o výdajích Česka na obranu. Babiš je hájí

Velvyslanec USA při Severoatlantické alianci (NATO) Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Na pátečním summitu Mezinárodního institutu strategických studií (IISS) v Praze prohlásil, že postoj Česka je pro Spojené státy americké zklamáním. Premiér Andrej Babiš (ANO) argumentuje plánovaným splněním minimální dvouprocentní hranice výdajů na obranu příští rok a transparentním jednáním se spojenci.

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Zklamání, říká velvyslanec USA o výdajích Česka na obranu. Babiš je hájí
Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker


Odvolací soud potvrdil psychiatrovi Cimickému pět let vězení

Za čtyři sexuální útoky a 35 případů vydírání v pátek odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému pětileté vězení a desetiletý zákaz činnosti. Zamítl jeho odvolání a uznal vinu lékaře ve všech bodech obžaloby. Osmasedmdesátiletý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Cimického v roce 2021 obvinilo několik jeho pacientek ze sexuálního obtěžování nebo napadení.

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Odvolací soud potvrdil psychiatrovi Cimickému pět let vězení
Psychiatr Jan Cimický (na snímku ze 4. ledna 2024)


Rusové útočili v Záporoží, Charkovské i Žytomyrské oblasti. Zemřeli čtyři lidé

Dva mrtvé a dva zraněné si vyžádal noční ruský úder na industriální objekt v Žytomyrské oblasti, uvedl šéf tamní vojenské správy Vitalij Bunečko. Zásah příměstského vlaku v Charkovské oblasti zabil jednoho člověka, dalších sedm zranil, napsala Ukrajinska pravda. Rusové útočili i v Záporoží, Dnipru, v Sumské, Kyjevské, Oděské a Doněcké oblasti, kde podle úřadů zranili téměř dvacet lidí.

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Rusové útočili v Záporoží, Charkovské i Žytomyrské oblasti. Zemřeli čtyři lidé
Nákupní centrum zasažené ruským dronovým útokem v Záporoží


Zelenskyj v Bukovelu přivítal představitele Karpatské osmičky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek v horském středisku Bukovel na západě Ukrajiny přivítal lídry a představitele zemí takzvané Karpatské osmičky, jejíž třídenní summit tam začíná. V úvodním projevu ohlásil, že první den budou podepsány investiční a obchodní dohody v objemu jedné miliardy eur (přes 24 miliard korun). Uskupení tvoří vedle Ukrajiny také Slovensko, Polsko, Maďarsko, Česko, Rakousko, Rumunsko a Srbsko. Česko zastupuje místopředseda Senátu Jiří Drahoš (STAN).

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Zelenskyj v Bukovelu přivítal představitele Karpatské osmičky
Představitelé zemí Karpatské osmičky v Bukovelu, 18. září 2026


Vědci objevili nový druh kočky. Měří půl metru a žije v Bolívii

Před deseti lety zavolali bolivijské bioložce Paole Nogales-Ascarrunzové z jedné rezervace. Oznámili jí, že našli opravdu divnou kočku, kterou původně ještě jako kotě našel místní muž a myslel si, že je to obyčejná kočka domácí. Když si uvědomil, že je to divoká šelma, informoval úřady. Vědci, kteří tvora zkoumali, ho teď popsali jako dosud neznámý druh kočkovité šelmy.

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Vědci objevili nový druh kočky. Měří půl metru a žije v Bolívii
Nově objevená kočkovitá šelma Leopardus tigrinus antisuyo

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