SOUHRN: Zásadní události úterý 6. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 6. října 2026.

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna se potopila

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, uvedl podle bulharských médií premiér Rumen Radev. Podle něj se jedno plavidlo potopilo a posádka je nezvěstná. Druhou loď zachvátil požár, námořníky se ale podařilo evakuovat. Tamní média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla v Černém moři. Situace je podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové stále více znepokojivá a útoky na civilní plavidla jsou nepřijatelné.

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Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna se potopila
Ilustrační foto: Ruský dron s proudovým motorem nad Kyjevskou oblastí (30. září 2026)
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NATO chystá „teorii vítězství“ proti Rusku, píše Bloomberg
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Poprvé politik z Alternativy pro Německo. Zemský sněm v Sasku-Anhaltsku zvolil předsedu

Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku v úterý předsedou zvolili zástupce Alternativy pro Německo (AfD) Tobiase Rausche. Jde o prvního politika z této protiimigrační a pravicově populistické strany v čele některého z německých regionálních parlamentů. Agentura DPA píše, že Rausche podpořilo 48 poslanců, 29 hlasovalo proti němu a pět se zdrželo.

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Poprvé politik z Alternativy pro Německo. Zemský sněm v Sasku-Anhaltsku zvolil předsedu
Tobias Rausch (světlé sako) po zvolení předsedou zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku. Po jeho levé ruce stojí lídr AfD v této spolkové zemi Ulrich Siegmund


Francie zažívá další den protestů a blokád škol, zapojily se i odbory

Francie zažila další den blokád škol a demonstrací, do nichž se v úterý v mnoha městech zapojily také odbory. Kromě Paříže se konaly demonstrace i v dalších velkých městech. Demonstranti a odborové organizace požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou údajně zchátralé. K akcím se nicméně připojují i nejrůznější výtržníci.

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Francie zažívá další den protestů a blokád škol, zapojily se i odbory
Studentský protest v Lyonu


Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND pro podezření ze špionáže

Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže a pokus o vlastizradu. Informaci potvrdilo generální státní zastupitelství. Kromě Hanninga zadržela také jeho bývalého spolupracovníka.

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Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND pro podezření ze špionáže
August Hanning na snímku z roku 2007


Česko dostalo první platbu z unijního obranného nástroje SAFE, jde o stamiliony eur

Česká republika v úterý obdržela první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získala 309 milionů eur (přes 7,5 miliardy korun), tedy patnáct procent z celkově přidělených dvou miliard eur, oznámila Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard 2 A8 a vozy Tatra T-815. Z půjčky má být také financována možnost vojenského využití dálnice D11.

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Česko dostalo první platbu z unijního obranného nástroje SAFE, jde o stamiliony eur
Tank Leopard 2 A8


Španělská vláda schválila dekrety na ochranu nájemníků

Španělská vláda schválila dva dekrety, které mají pomoci při řešení bytové krize. Podobné návrhy přitom minulý týden odmítl parlament, což přimělo premiéra Pedra Sáncheze vypsat předčasné volby na 29. listopadu, napsaly agentury AP a Reuters. Nová opatření mimo jiné prodlužují ochranu zranitelných nájemníků před vystěhováním do roku 2030 a regulují některé formy nájemního bydlení, uvedl Reuters.

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Španělská vláda schválila dekrety na ochranu nájemníků
Španělský premiér Pedro Sánchez


Rizika spjatá s podezřením na mor v Rusku jsou podle WHO nízká

Světová zdravotnická organizace (WHO) označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké, uvedla agentura AFP. Ruské úřady už identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou irkutského institutu pro boj s morem, a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy, sdělila WHO podle agentury Reuters.

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Rizika spjatá s podezřením na mor v Rusku jsou podle WHO nízká
Ilustrační foto


Paramount dokončil převzetí Warner Bros. Discovery

Americký mediální konglomerát Paramount Skydance v úterý dokončil převzetí konkurenční společnosti Warner Bros. Discovery v hodnotě přibližně 110 miliard dolarů (2,4 bilionu korun). Skupina, která nově nese název Skydance, to oznámila v tiskové zprávě. Šéf skupiny David Ellison již minulý týden uvedl, že účelem názvu Skydance je zachování samostatné identity studií Paramount a Warner Bros. Akcie sloučené společnosti se nyní přesunuly z trhu Nasdaq na newyorskou burzu (NYSE), kde se budou obchodovat pod symbolem SKYD.

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Paramount dokončil převzetí Warner Bros. Discovery
Vodárenská věž Warner Bros. ve studiích v Burbanku


Nobelovu cenu za fyziku dostal Francis Halzen za výzkum neutrin v obří ledové kostce

Švédská akademie věd oznámila, že nositelem Nobelovy ceny za fyziku za letošní rok se stal belgicko-americký vědec Francis Halzen, který se věnuje výzkumu neutrin – tedy kosmických částic, které dopadají na Zemi.

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Nobelovu cenu za fyziku dostal Francis Halzen za výzkum neutrin v obří ledové kostce
Projekt IceCube umí zachycovat srážky neutrin s atomy

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