SOUHRN: Zásadní události neděle 4. října


před 49 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 4. října 2026.

Rusko opět zasáhlo most v Kyjevě, město navštívil německý kancléř Merz

Rusko opět zasáhlo Severní most přes Dněpr v Kyjevě, oznámil starosta města Vitalij Klyčko. Útok podle něj zranil dva lidi. Na neohlášenou návštěvu do ukrajinské metropole v neděli dorazil německý kancléř Friedrich Merz, který oznámil, že Berlín poskytne Ukrajině zbrojní balíček v hodnotě jedné miliardy eur a dodá jí také energetickou pomoc ve výši 350 milionů eur. Rusové v noci na neděli a během dne útočili i na další ukrajinská města, nejméně jednoho člověka zabili v Sumách.

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Rusko opět zasáhlo most v Kyjevě, město navštívil německý kancléř Merz
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a německý kancléř Friedrich Merz u budovy Národní akademie věd v Kyjevě, na kterou tento týden zaútočili Rusové (4. října 2026)


Žalobce zastavil stíhání muže, který vstoupil do ukrajinské armády, píše iRozhlas

Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání muže, který navzdory nesouhlasu tehdejšího prezidenta Miloše Zemana vstoupil do ukrajinské armády a bojoval proti Rusku. Kriminalisté ho vinili z nedovolené služby v cizích ozbrojených silách. Žalobce ale uvedl, že riskoval život bojem za správnou věc, informoval v neděli server iRozhlas.cz, podle kterého je to první takové rozhodnutí. Přezkoumat ho ještě musí nejvyšší státní zástupkyně, která může nařídit pokračování trestního stíhání.

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Žalobce zastavil stíhání muže, který vstoupil do ukrajinské armády, píše iRozhlas
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Ilegální tuningový sraz pokračoval v Brně bez vážnějších incidentů

Na ilegální akci tuningových aut se v sobotu v Brně sjela zhruba tisícovka vozů, večer a v noci se účastníci různě přesouvali do Olomouce. Policisté uvedli, že se podařilo zajistit průběh akce bez vážnějších incidentů a mimořádných událostí. Udělili za různé přestupky desítky pokut za více než 200 tisíc korun, některá auta zabavili, upřesnil mluvčí jihomoravské policie David Chaloupka.

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Ilegální tuningový sraz pokračoval v Brně bez vážnějších incidentů
Ilegální tuningový sraz v Brně


Francouzské úřady vyšetřují útok na policistu při protestech jako pokus o vraždu

Francouzská policie zatkla dva lidi v souvislosti s pátečním napadením policisty během střetů mezi demonstranty a bezpečnostními složkami v Belfortu při středoškolských protestech, píše agentura AFP s odvoláním na prokuraturu. Úřady incident vyšetřují jako pokus o vraždu. Policista podle médií při napadení upadl do bezvědomí a musel být hospitalizován.

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Francouzské úřady vyšetřují útok na policistu při protestech jako pokus o vraždu
Ilustrační foto: Hasič likviduje požár vzniklý při střetech protestujících s policií v Pantin u Paříže (2. října 2026)


Vítězem lotyšských parlamentních voleb je strana premiéra Kulbergse

Podle téměř konečných výsledků je vítězem lotyšských parlamentních voleb středopravicová Sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse s 35,3 procenta hlasů, píše web veřejnoprávní stanice LSM. Na druhé pozici je s 13,1 procenta hlasů populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě. Třetí je s 11,7 procenta strana Suverénní moc, která je označována za proruskou. LSM se odvolává na sečtení prakticky všech hlasů.

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Vítězem lotyšských parlamentních voleb je strana premiéra Kulbergse
Sčítání hlasů ve volební místnosti v Rize


V Bosně se konají všeobecné volby

V Bosně a Hercegovině se v neděli konají všeobecné volby. Voliči rozhodnou o skladbě celostátních orgánů – tedy parlamentu a kolektivního předsednictva země – a také parlamentů dvou entit, Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské, které stát tvoří. Bosna v posledních letech zažívá interní problémy, které ve velké míře způsobily sílící tlaky bosenskosrbských nacionalistů.

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V Bosně se konají všeobecné volby
Předvolební shromáždění v Sarajevu, snímek z 1. října 2026


Trump vytvořil Jednotku pro super inteligenci

Prezident Spojených států Donald Trump ohlásil vytvoření Jednotky pro super inteligenci (SIF) pod vedením šéfa amerických tajných služeb (DNI) Jaye Claytona. Super inteligencí Trump označuje umělou inteligenci. Stanice CNN už v pátek informovala, že Trump si Claytona vybral jako zmocněnce pro AI.

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Trump vytvořil Jednotku pro super inteligenci
Donald Trump


Hitler neměl nikdy šanci vyrobit atomovou bombu, tvrdí archeologové

Nová studie se pokusila rekonstruovat nacistické snahy o získání atomové zbraně. Podle vědců Německu chyběly dva klíčové zdroje, bez nichž se obávaná puma nedala vytvořit.

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