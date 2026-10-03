SOUHRN: Zásadní události soboty 3. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 3. října 2026.
Babiš odmítl slova ruské velvyslankyně, že vláda zmírnila protiruskou rétoriku
Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu odmítl tvrzení ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové, že by česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Na předvolebním setkání na Přerovsku řekl na dotaz ČTK, že to určitě není pravda. Naopak ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dal velvyslankyni za pravdu. V hysterickém pokřikování, jak znělo od bývalého kabinetu, nynější kabinet nepokračuje, nepřineslo užitek, napsal ČTK. Ponomarjovová v rozhovoru s agenturou RIA Novosti uvedla, že Rusko si všímá, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku.
Rusko zasáhlo další důležitý most v Kyjevě a oznámilo nové masivní údery
Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili, a uvedlo, že jeho armáda bude na město i nadále podnikat masivní údery. V noci na sobotu zaútočila Moskva na další důležitý most v Kyjevě, tentokrát byl zasažen Severní most přes Dněpr a dva lidé utrpěli zranění. Ruské dronové útoky ve čtvrtek a pátek ve městě poškodily Jižní most. V noci na sobotu udeřili okupanti i v kyjevské či Charkovské oblasti a v Oděské oblasti zasáhli civilní loď, kde zemřel jeden z námořníků. Moldavsko hlásí, že některé ruské drony a rakety explodovaly nad jeho územím.
Média: Pilot, který se pokusil o havárii letu Flydubai, měl v Ománu zákaz létat
Pilot, který se pokusil o havárii letu Flydubai se 182 lidmi na palubě, měl v rodném Ománu zákaz létat, uvádí zdroj agentury AP a zdroje deníku The Wall Street Journal (WSJ). Existovaly obavy, že muž přejal extremistické názory. Později ho zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech (SAE). Zatím není jasné, do jaké míry ho nový zaměstnavatel prověřoval. SAE označily pokus o havárii letu za teroristický čin.
Desetitisíce Španělů vyšly do ulic kvůli bytové krizi a vysokým nájmům
Desetitisíce lidí v sobotu vyšly do ulic španělských měst na protest proti vysokým nájmům a nedostatku dostupného bydlení. Demonstrace se konaly den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Protesty propukly po zářijovém vystěhování 87leté ženy z jejího madridského bytu a pokračují navzdory tomu, že se žena později do bytu mohla vrátit. Informovala o tom agentura AFP a stanice BBC.
Ilegální tuningový sraz se přesouvá do Brna, v Praze se řešily hlavně přestupky
V souvislosti s pátečním ilegálním tuningovým srazem řešili policisté jen incidenty menšího charakteru. Zaznamenali 176 přestupků, jednoho řidiče zadrželi, uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Dalších prohřešků se účastníci dopustili v okolí Prahy. Během soboty se měli účastníci akce přesunout do Brna.
Lotyši si volí nové složení parlamentu
V Lotyšsku se konají parlamentní volby. Očekává se, že navzdory vzestupu populistických a protestních stran pobaltská země potvrdí své proevropské a proukrajinské směřování, napsala agentura AFP. Podle agentury Reuters se čeká vítězství strany Sjednocená kandidátka současného premiéra Andrise Kulbergse, která ale bude muset pro vznik nové vlády hledat koaliční partnery.
Veganská strava je zdravá i pro ty nejmenší děti, ukazuje český výzkum
Mohou být vegani stejně zdraví jako lidé, kteří jí maso? Právě to se pokoušejí zjistit v rozsáhlém výzkumu čeští vědci. Dosavadní výsledky ukazují, že čistě rostlinná strava podporuje normální růst dítěte a přináší mu dokonce řadu zdravotních výhod. „Dobře plánovaná a správně suplementovaná veganská strava může být nutričně dostatečná i pro děti,“ tvrdí autoři studie.