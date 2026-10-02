SOUHRN: Zásadní události pátku 2. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 2. října 2026.
Skupina G7 uvolní významné zásoby nafty a ropy
Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích čtyřech měsících koordinovaně uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy, shodli se v pátek lídři států v prohlášení zveřejněném italskou vládou. Již během příštích 20 dnů vyšlou země skupiny prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii (IEA) na trh významné množství nafty, uvedli prezidenti a premiéři po videokonferenci. Americký prezident Donald Trump krátce předtím oznámil, že Evropa souhlasila s okamžitým uvolněním části svých zásob nafty.
Voda v Odoleně Vodě je opět pitná
Voda v lokalitách zásobovaných z vodojemu Odolena Voda je opět pitná, opakované rozbory podle krizového štábu Středočeských vodáren potvrdily její nezávadnost. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, doporučují vodohospodáři před použitím vody k pití a vaření nechat vodu odtékat po dobu pěti až deseti minut.
Při protestech studentů byla poškozena asi stovka škol ve Francii
Při studentských demonstracích a blokádách ve Francii, které se někde zvrhly v násilnosti podněcované výtržníky, byla podle úřadů poškozena zhruba stovka středních škol. Některé regiony také oznámily škody v desítkách milionů eur, napsal web Le Figaro. Vláda z nepokojů, kvůli nimž byly zadrženy stovky lidí a zraněny stovky příslušníků bezpečnostních složek, obvinila radikální levici, napsala agentura AFP.
Španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize
Španělská vláda prohrála v parlamentu klíčové hlasování o svých plánech na řešení bytové krize, která vyvolala veřejné protesty. V pátek protestovaly tisíce lidí v Madridu před parlamentem. Legislativa neuspěla poté, co bývalý vládní spojenec pravicová katalánská separatistická strana Junts prohlásila, že tato opatření by v konečném důsledku vedla k omezení nabídky na trhu s bydlením. Informovala o tom agentura Reuters.
Policie našla tělo měsíc pohřešované ženy z Frýdku-Místku
Policie našla ve Frýdeckém lese tělo pohřešované Jany Š. z Frýdku-Místku, uvedlo krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Rozsáhlé pátrání po osmatřicetileté ženě začalo 3. září.
Putin podle Zelenského nařídil armádě upustit od pravidel vedení války
Ruský vůdce Vladimir Putin nařídil představitelům ruských ozbrojených sil, aby upustili od pravidel války, což vedlo k prudkému nárůstu útoků na civilní cíle na Ukrajině. V rozhovoru s listem Financial Times (FT) to prohlásil prezident Moskvou napadené země Volodymyr Zelenskyj. Rusko také podle něj připravuje intenzivnější útoky na velká ukrajinská města, aby je v době přicházející zimy izolovalo od zbytku země.
Rusko znovu udeřilo na důležitý most v Kyjevě, zasáhlo i bytový dům
Ruská armáda znovu zaútočila na Jižní most v Kyjevě, přes který vede důležitý silniční tah i trasa metra. V pátek časně ráno to oznámil starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko. Na jiném místě Kyjeva zabil ruský nálet obyvatelku bytového domu. V Kramatorsku v Doněcké oblasti zasáhli okupanti autobus, v Chersonu školku a v Charkově obchod s potravinami, útočili ale i jinde na Ukrajině. V Rusku se cílem ukrajinských náletů stalo několik průmyslových objektů.
Horko a sucho v mapách. Podívejte se na bilanci letošního léta
Služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus zveřejnila bilanci letošního léta. Shrnula, že v západní Evropě bylo nejteplejší v historii měření. Mimořádné bylo také sucho. Podrobný pohled nabízí následující mapy a grafy.