SOUHRN: Zásadní události pátku 2. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 2. října 2026.

Skupina G7 uvolní významné zásoby nafty a ropy

Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích čtyřech měsících koordinovaně uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy, shodli se v pátek lídři států v prohlášení zveřejněném italskou vládou. Již během příštích 20 dnů vyšlou země skupiny prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii (IEA) na trh významné množství nafty, uvedli prezidenti a premiéři po videokonferenci. Americký prezident Donald Trump krátce předtím oznámil, že Evropa souhlasila s okamžitým uvolněním části svých zásob nafty.

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Skupina G7 uvolní významné zásoby nafty a ropy
Ropné vrty


Voda v Odoleně Vodě je opět pitná

Voda v lokalitách zásobovaných z vodojemu Odolena Voda je opět pitná, opakované rozbory podle krizového štábu Středočeských vodáren potvrdily její nezávadnost. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, doporučují vodohospodáři před použitím vody k pití a vaření nechat vodu odtékat po dobu pěti až deseti minut.

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Voda v Odoleně Vodě je opět pitná
Voda z kohoutku, ilustrační foto


Při protestech studentů byla poškozena asi stovka škol ve Francii

Při studentských demonstracích a blokádách ve Francii, které se někde zvrhly v násilnosti podněcované výtržníky, byla podle úřadů poškozena zhruba stovka středních škol. Některé regiony také oznámily škody v desítkách milionů eur, napsal web Le Figaro. Vláda z nepokojů, kvůli nimž byly zadrženy stovky lidí a zraněny stovky příslušníků bezpečnostních složek, obvinila radikální levici, napsala agentura AFP.

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Při protestech studentů byla poškozena asi stovka škol ve Francii
Studenti s transparentem „Zastavte rozpočtové škrty“ během protestů v Lyonu


Španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize

Španělská vláda prohrála v parlamentu klíčové hlasování o svých plánech na řešení bytové krize, která vyvolala veřejné protesty. V pátek protestovaly tisíce lidí v Madridu před parlamentem. Legislativa neuspěla poté, co bývalý vládní spojenec pravicová katalánská separatistická strana Junts prohlásila, že tato opatření by v konečném důsledku vedla k omezení nabídky na trhu s bydlením. Informovala o tom agentura Reuters.

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Španělský parlament odmítl vládní návrhy na řešení bytové krize
Protestující před španělským parlamentem, který jedná o ochraně nájemníků, 2. října 2026


Policie našla tělo měsíc pohřešované ženy z Frýdku-Místku

Policie našla ve Frýdeckém lese tělo pohřešované Jany Š. z Frýdku-Místku, uvedlo krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Rozsáhlé pátrání po osmatřicetileté ženě začalo 3. září.

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Policie našla tělo měsíc pohřešované ženy z Frýdku-Místku
Brífink policie v souvislosti s pohřešovanou ženou z Frýdku-Místku


Putin podle Zelenského nařídil armádě upustit od pravidel vedení války

Ruský vůdce Vladimir Putin nařídil představitelům ruských ozbrojených sil, aby upustili od pravidel války, což vedlo k prudkému nárůstu útoků na civilní cíle na Ukrajině. V rozhovoru s listem Financial Times (FT) to prohlásil prezident Moskvou napadené země Volodymyr Zelenskyj. Rusko také podle něj připravuje intenzivnější útoky na velká ukrajinská města, aby je v době přicházející zimy izolovalo od zbytku země.

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Putin podle Zelenského nařídil armádě upustit od pravidel vedení války
Ruský diktátor Vladimir Putin


Rusko znovu udeřilo na důležitý most v Kyjevě, zasáhlo i bytový dům

Ruská armáda znovu zaútočila na Jižní most v Kyjevě, přes který vede důležitý silniční tah i trasa metra. V pátek časně ráno to oznámil starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko. Na jiném místě Kyjeva zabil ruský nálet obyvatelku bytového domu. V Kramatorsku v Doněcké oblasti zasáhli okupanti autobus, v Chersonu školku a v Charkově obchod s potravinami, útočili ale i jinde na Ukrajině. V Rusku se cílem ukrajinských náletů stalo několik průmyslových objektů.

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Rusko znovu udeřilo na důležitý most v Kyjevě, zasáhlo i bytový dům
Bytový dům v Kyjevě, v kterém Rusové zabili jednu z obyvatelek (2. října 2026)


Horko a sucho v mapách. Podívejte se na bilanci letošního léta

Služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus zveřejnila bilanci letošního léta. Shrnula, že v západní Evropě bylo nejteplejší v historii měření. Mimořádné bylo také sucho. Podrobný pohled nabízí následující mapy a grafy.

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Horko a sucho v mapách. Podívejte se na bilanci letošního léta
Ilustrační grafika

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