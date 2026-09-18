Trump versus média. Oznámil vypovězení CNN, MSNOW a Politico z Bílého domu

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že s okamžitou platností ruší akreditace médií CNN, MSNOW a Politico do Bílého domu. Krok, o němž informoval na své sociální síti Truth Social, prezident zdůvodnil tím, že tato média podle něj lžou o něm, o jeho vládě a o USA. Trump zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším médiím.
Agentura AP Trumpovo oznámení označuje za „nejnovější zkoušku“, pokud jde o první dodatek americké ústavy, který mimo jiné chrání svobodu tisku.
„S hrdostí oznamuji, že s okamžitou platností zakazuji lživé zprávy CNN, MSNOW (které si nedávno změnilo název z MSNBC kvůli nedostatku diváků a důvěryhodnosti!) a Politico,“ napsal prezident. MSNBC se změnilo na MSNOW koncem loňského roku, změna souvisela s oddělením stanice od NBCUniversal.
„Média by neměla mít možnost neustále psát nebo vysílat vymyšlené zprávy a lži, když informují o prezidentovi Spojených států, Trumpově administrativě nebo Spojených státech amerických. Další média šířící lživé zprávy budou následovat,“ prohlásil Trump.
Zpravodajský web televize CNN napsal, že její tým v pátek odpoledne východoamerického času byl nadále v Bílém domě a informoval o zákazu. Prezident v příspěvku neupřesnil, jak přesně hodlá zákaz uplatňovat.
Přestože prezident uvedl, že vykázání trojice médií z Bílého domu má okamžitou účinnost, podle CNN administrativa nikterak nenaznačila, že podnikla kroky navazující na prezidentovo oznámení. Tým CNN nadále pracuje v místnosti v Bílém domě u tiskového sálu a další novináři CNN doprovázejí viceprezidenta JD Vance.
Americký, nebo Mexický záliv?
Už loni v únoru Trump vyřadil novináře agentury AP z médií akreditovaných na brífinky v Oválné pracovně a na cesty v prezidentském speciálu Air Force One a zakázal jim též přístup na další akce s menším novinářským doprovodem.
Důvodem bylo rozhodnutí AP ve svém zpravodajství nepoužívat název Americký záliv pro Mexický záliv poté, co se jej Trump rozhodl přejmenovat. Agentura nadále používá původní název Mexický záliv, ale zároveň uvádí, že jej Trump přejmenoval na Americký záliv. AP na prezidentův krok reagovala žalobou a spor pokračuje.
Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství pokládá za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, a to osobně i na sociálních sítích. Od svého návratu do úřadu podnikl Trump právní kroky proti deníkům The New York Times a The Wall Street Journal, proti BBC a dalším zpravodajským médiím.