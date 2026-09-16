SOUHRN: Zásadní události středy 16. září


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 16. září 2026.

Předsedkyně Komise přednesla projev o stavu EU

Evropská unie otevře dveře Kanadě, aby se stala prvním přidruženým členem Unie, řekla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová v projevu o stavu EU. Hovořila také o rodící se silnější a nezávislé Evropě v otevřeně nepřátelském světě. Šéfka EK dále slíbila, že Unie dodrží klimatické cíle a sníží závislost na Číně. Komise také navrhne pravidla ochrany hranic před náhlým řízeným přílivem velkého počtu migrantů a zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let.

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Projev Ursuly von der Leyenové v Europarlamentu
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Evropský parlament během projevu předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové o stavu Unie


Číňan stíhaný v Česku kvůli špionáži má zůstat ve vazbě, rozhodl vrchní soud

Čínský občan viněný ze špionáže má zůstat ve vazbě. Rozhodl o tom pražský vrchní soud. Vyhověl tak stížnosti státního zástupce. Vrchní soud také zrušil vrácení případu k došetření. Městský soud tak bude o obžalobě rozhodovat v hlavním líčení, které nařídil na 14. až 16. října. České televizi informace o verdiktu sdělila mluvčí pražského městského soudu Kateřina Eliášová. Vrchní soud v kauze rozhodl už 4. srpna, dokud ale nebylo usnesení doručeno procesním stranám, nemohly soudy o výsledku informovat.

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Ilustrační snímek


EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let

Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a možnost účtu pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů. Oznámila to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu ve Štrasburku. Návrh předpisu nazvaného EU Kids Act představí Brusel ve čtvrtek. Von der Leyenová zdůraznila, že platformy budou muset dokázat, že jsou bezpečné.

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Dítě na sociálních sítích, ilustrační foto


Thaçi dostal 25 let za válečné zločiny

Zvláštní tribunál pro Kosovo ve středu uložil bývalému kosovskému prezidentovi Hashimu Thaçimu trest vězení 25 let za válečné zločiny, uvedly agentury. Bývalého politického šéfa Kosovské osvobozenecké armády (UÇK) uznal vinným z podílu na vraždách, mučení a nezákonném zadržování lidí během války v Kosovu v letech 1998 až 1999. Prokuratura pro Thaçiho žádala 45 let vězení. Tribunál uložil vysoké tresty také třem dalším bývalým členům UÇK.

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Příznivci kosovského exprezidenta Hashima Thaçiho se shromáždili v Prištině, 16. září 2026


AI agenti si při komunikaci tvoří vlastní zkratky, kterým vědci často nerozumí

Modely umělé inteligence (AI) si při vzájemné komunikaci začínají vytvářet vlastní jazykové výrazy a zkratky, kterým lidé rozumí jen obtížně. Podle nového výzkumu se autonomní AI agenti během několika dní společné práce začali domlouvat na nových významech slov a vytvářet vlastní komunikační pravidla. To může ztížit dohled nad jejich chováním, uvedl deník The Guardian. Surreální dialekt jazykových modelů podle jazykovědců připomíná směs prózy irského spisovatele Jamese Joyce a slangových výrazů technologických nadšenců.

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Ilustrační foto

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