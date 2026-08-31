SOUHRN: Zásadní události pondělí 31. srpna


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 31. srpna 2026.

Schillerová navrhuje schodek rozpočtu 389 miliard

Vláda se na pondělním jednání zabývala podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) seznámila členy kabinetu s úpravami, které ministerstvo provedlo od posledních jednání s jednotlivými ministry. Resort následně uvedl, že vládě předložil návrh státního rozpočtu na rok 2027 se schodkem 389 miliard korun. Navržený schodek by znamenal druhý nejvyšší rozpočtový deficit v historii Česka. Opozice plánovaný schodek kritizuje.

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Schillerová navrhuje schodek rozpočtu 389 miliard
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)


Vrchní soud potvrdil Nagyové podmínku a peněžitý trest v kauze Čapí hnízdo

Vrchní soud v Praze potvrdil europoslankyni Janě Nagyové (ANO) tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Nagyová vinu odmítá, k pondělnímu veřejnému zasedání nepřišla. Její obhájce považuje rozhodnutí soudu za nezákonné.

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Vrchní soud potvrdil Nagyové podmínku a peněžitý trest v kauze Čapí hnízdo
Jana Nagyová u soudu, 4. května 2026


USA udeřily na íránském ostrově Lárak, Teherán reagoval útokem v Jordánsku

Americké síly zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Lárak ležícím v severní části Hormuzského průlivu, podle Íránských revolučních gard zahynulo několik vojáků a civilistů. Teherán reagoval útokem na americké jednotky rozmístěné v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech, podle serveru Fox News nedošlo k významným škodám. Americké údery na Írán jsou první po několika týdnech klidu.

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USA udeřily na íránském ostrově Lárak, Teherán reagoval útokem v Jordánsku
Letadlová loď americké armády USS Abraham Lincoln


Povodně v Nepálu si vyžádaly už 903 obětí, uvedly úřady

Na nejméně 903 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál, uvedl v pondělí podle agentury Reuters tamní úřad pro zvládání katastrof. Předchozí bilance činila 788 obětí. V sousedním Tibetu, který byl povodní způsobenou odtržením části himálajského ledovce také zasažen, zahynulo podle čínských úřadů přinejmenším šestnáct lidí.

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Povodně v Nepálu si vyžádaly už 903 obětí, uvedly úřady
Lidé oplakávají oběť ničivých povodní v Nepálu (31. srpna 2026)


V polské továrně na drony v noci hořelo, policie nevylučuje možnost sabotáže

Krátce po pondělní půlnoci začalo hořet ve skladu a ve výrobní hale polské továrny, která se specializuje na výrobu dronů. Příčina požáru, který byl rychle uhašen a nikdo při něm nebyl zraněn, je předmětem vyšetřování. Policie dosud nevyloučila žádnou možnost, včetně sabotáže. Informovala o tom agentura PAP s odvoláním na vyjádření policie a majitele závodu.

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V polské továrně na drony v noci hořelo, policie nevylučuje možnost sabotáže
Drony Hornet polské výroby, ilustrační foto


Macková skončí jako hlavní hygienička

Barbora Macková skončí ke 2. září jako hlavní hygienička a vrchní ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, sdělilo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Podle informací ČTK rezignovala na vlastní žádost. Macková uvedla, že necítila jasnou podporu pro své záměry finančně a personálně systém stabilizovat. Dál zůstává ředitelkou Státního zdravotního ústavu (SZÚ), od června 2024 byly obě funkce po rozhodnutí vlády spojené.

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Macková skončí jako hlavní hygienička
Barbora Macková na snímku ze září 2025


Švýcarská policie zadržela podezřelého ze střelby na hudební party

Švýcarská policie v pondělí nad ránem zadržela kvůli víkendové střelbě na hudební party v Aarau 43letého Švýcara. S odvoláním na policii o tom odpoledne informoval list Aargauer Zeitung s tím, že vyšetřovatelé nyní předpokládají, že na akci střílel jeden útočník. Dosud nebylo jasné, zda střelců nebylo více. Motiv i pozadí činu policie nadále objasňuje. Při útoku zahynula mladá Italka, pět dalších lidí utrpělo zranění.

Více k tématu
Švýcarská policie zadržela podezřelého ze střelby na hudební party
Okolí místa střelby v Aarau


AI brání studentům v chybování, škodí to vzdělávání. MIT má nová doporučení

Rychlý nástup umělých inteligencí (AI) způsobil na univerzitách po celém světě i rychlé změny v jejich fungování. Jedna z těch nejslavnějších – Massachusettský technologický institut neboli MIT – teď navrhuje nová pravidla, která by mohla vést studenty i učitele ke smysluplnému využívání této technologie.

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AI brání studentům v chybování, škodí to vzdělávání. MIT má nová doporučení
Ilustrační foto

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