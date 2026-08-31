V polské továrně na drony v noci hořelo, policie nevylučuje možnost sabotáže

Krátce po pondělní půlnoci začalo hořet ve skladu a ve výrobní hale polské továrny, která se specializuje na výrobu dronů. Příčina požáru, který byl rychle uhašen a nikdo při něm nebyl zraněn, je předmětem vyšetřování. Policie dosud nevyloučila žádnou možnost, včetně sabotáže. Informovala o tom agentura PAP s odvoláním na vyjádření policie a majitele závodu.
Podnik ve městě Skarzysko-Kamienna patří skupině WB Group, jedné z největších polských soukromých zbrojovek, která se specializuje na vývoj a výrobu pokročilých technologií pro obranný sektor, včetně moderních bezpilotních a útočných systémů. V závodě ve Skarzysku-Kamienné, která leží asi 150 kilometrů jižně od Varšavy, firma vyrábí klíčové součásti pro drony.
„Policie okamžitě zajistila místo činu, aby prošetřila okolnosti a příčinu vzniku požáru,“ uvedla policejní mluvčí Anna Slawinska. Vyšetřovatelé v této fázi nevylučují žádnou možnost, dodala s tím, že „při incidentech tohoto druhu vždy berou v úvahu všechny hypotézy“.
Společnost WB Group v prohlášení zaslaném agentuře PAP potvrdila, že všechny bezpečnostní systémy fungovaly správně a „menší požár“ byl rychle uhašen, což umožní brzy obnovit provoz. Podle WB Group došlo pouze k určitým škodám na infrastruktuře závodu.
Mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński soukromé polské stanici TVN24 řekl, že s policií přímo na místě spolupracuje také polská kontrarozvědka ABW. Vyšetřuje přitom i možnost, zda v tomto případě nešlo o sabotáž. Vyšetřovatelé podle něj pečlivě prověřují veškeré shromážděné podklady a berou celou věc mimořádně vážně. Varoval také „před snahou o šíření dezinformací“.
Polsko je významným politickým a vojenským spojencem Ukrajiny, která se pátým rokem se západní pomocí brání ozbrojené ruské agresi. Členská země NATO se přitom sama cítí ohrožena Moskvou a masivně investuje do obrany, připomněla agentura DPA. Varšava také obviňuje ruské a běloruské tajné služby, že do země posílají agenty, aby prováděli sabotážní akce.
Zapálení zbrojovky LPP Holding
Polské úřady letos na jaře zadržely tři polské občany v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP Holding, který vypukl 20. března v pardubickém průmyslovém areálu. Zničil halu, vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu a způsobil škody za stovky milionů korun.
K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina s tím, že založením požáru protestuje proti výrobě zbraní pro Izrael. Bezpečnostní složky však podle médií prověřují také možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou.