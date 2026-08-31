Povodně v Nepálu si vyžádaly už 903 obětí, uvedly úřady

Na nejméně 903 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál, uvedl v pondělí podle agentury Reuters tamní úřad pro zvládání katastrof. Předchozí bilance činila 788 obětí. V sousedním Tibetu, který byl povodní způsobenou odtržením části himálajského ledovce také zasažen, zahynulo podle čínských úřadů přinejmenším šestnáct lidí.
V Nepálu je také pohřešováno 2502 osob, včetně 592 cizinců. Mezi pohřešovanými je i 933 pracovníků, kteří byli v oblasti zaměstnáni při několika hydroenergetických projektech na řekách zasažených povodní. Čínské úřady v neděli informovaly o 546 pohřešovaných, včetně 261 cizinců.
Již několikátým dnem pokračují záchranářské práce, jejichž cílem je vyprostit více než sto pracovníků uvázlých v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. V sobotu se jim podařilo začít do jednoho z tunelů dodávat potrubím vzduch. Do tunelu také vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili čtyři otvory, kterými se mají dovnitř spustit záchranáři.
Nepálské úřady v neděli oznámily, že začaly do země pohřbívat některé ze stovek obětí, a to poté, co byly u pozůstatků provedeny testy DNA. Hroby byly řádně označeny, aby rodiny mohly těla později vyzvednout k tradiční kremaci v souladu s hinduistickou vírou.