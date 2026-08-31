Macková skončí jako hlavní hygienička

Barbora Macková skončí ke 2. září jako hlavní hygienička a vrchní ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, sdělilo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Podle informací ČTK rezignovala na vlastní žádost. Macková uvedla, že necítila jasnou podporu pro své záměry finančně a personálně systém stabilizovat. Dál zůstává ředitelkou Státního zdravotního ústavu (SZÚ), od června 2024 byly obě funkce po rozhodnutí vlády spojené.
„Státní zdravotní ústav je klíčovou institucí českého veřejného zdravotnictví a čeká ho řada důležitých úkolů. SZÚ nyní potřebuje plné vedení, a proto je správné, aby se Barbora Macková mohla naplno věnovat jeho řízení a dalšímu rozvoji,“ uvedl v tiskové zprávě resortu zdravotnictví ministr Adam Vojtěch (za ANO).
Do doby obsazení postu hlavního hygienika a vrchního ředitele na základě výběrového řízení bude funkci zastupovat ředitel odboru ochrany veřejného zdraví MZd Matyáš Fošum. „Bude v této roli zastupovat vedení této agendy, naváže na práci a bude pokračovat v důležitých změnách, které v této oblasti připravujeme,“ dodal Vojtěch.
Rozdílné představy o reformě systému ochrany veřejného zdraví
„Když jsem před dvěma lety přijala funkci hlavní hygieničky, bylo to s přesvědčením, že máme možnost systém ochrany veřejného zdraví stabilizovat a modernizovat,“ sdělila Macková. Od epidemie covidu-19 ministr Vojtěch i jeho nástupce Vlastimil Válek (TOP 09) mluvili o potřebě lepšího řízení systému, plánovali sloučit krajské hygienické stanice pod jednotné vedení a sjednotit jejich rozhodování.
Podle Mackové minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení MZd má o ní jiné představy. „Za této situace a bez jasné podpory pro mé neměnné záměry finančně a personálně stabilizovat systém hygienické služby nepovažuji za možné ve funkci hlavní hygieničky pokračovat,“ sdělila.
Macková uvedla, že by nemohla podle svých slov dostát tomu, co chtěla lidem pracujícím v systému hygienické služby dát. „Stát musí být připraven ohrožení veřejného zdraví předcházet, nikoli pouze reagovat na již vzniklé problémy. K tomu je třeba se opírat o personálně silný a stabilní systém odborníků, a ne spoléhat, že hrstka srdcařů, která systému ještě zbývá, vždy s vypětím všech sil případnou krizi vykryje,“ napsala.
Na fungování SZÚ, kterému se bude dál věnovat, se podle Mackové nic nemění. „Bez stabilní a silné odborné instituce veřejného zdraví, kterou Státní zdravotní ústav představuje již více než sto let, budou reformy, ať už je pojmenuje, naplánuje a zrealizuje kdokoli, jen obtížně funkční a systém stabilní,“ dodala s tím, že destrukci tohoto fungujícího odborného zázemí není možné dopustit.
Obsazení místa hlavního hygienika se od března 2020 měnilo třikrát, stejně jako u pěti výměn na postu ministra zdravotnictví souvisela většina personálních změn se zvládáním epidemie covidu-19.
V oblasti veřejného zdraví se pod vedením Mackové začalo také více řešit stravování v institucích, jako jsou školy nebo nemocnice, a vznikala například národní strategie boje s obezitou, srdečními nemocemi nebo řešení problematiky energetických nápojů či soli ve stravě.