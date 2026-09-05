Federální soud prodloužil zákaz Trumpova omezení korespondenčního hlasování

Soudkyně federálního soudu v Bostonu Indira Talwaniová prodloužila zákaz, který brání americké poštovní službě USPS zavést opatření prezidenta Donalda Trumpa omezující korespondenční hlasování v listopadových volbách do Kongresu. Rozhodnutí představuje další překážku pro Trumpovu administrativu v době, kdy jednotlivé státy začínají rozesílat hlasovací lístky, napsala agentura AP.
Soudkyně vydala předběžné 14denní opatření, které nahrazuje dočasný zákaz platný do 10. září. Trumpova administrativa se proti původnímu rozhodnutí již odvolala a očekává se, že napadne i nejnovější verdikt.
Administrativě se zároveň krátí čas na případné změny volebních pravidel. Severní Karolína začala v pátek jako první stát rozesílat korespondenční hlasovací lístky a další státy budou brzy následovat.
Spor může mít významný dopad na letošní volby, v nichž se rozhodne o kontrole nad Kongresem. Korespondenčně přitom v USA hlasuje téměř třetina voličů a volební úřady tvrdí, že nemají dostatek času na úpravu svých systémů podle nových pravidel poštovní služby.
Trump se dlouhodobě snaží korespondenční hlasování omezit a bez důkazů tvrdí, že je to podvod, který přispěl k jeho porážce v prezidentských volbách v roce 2020. Sám jej přitom často při hlasování využívá.
Jeho loňské nařízení, které mělo měnit některá volební pravidla, včetně požadavku na doklad o občanství při registraci voličů, federální soudy zablokovaly. Podle jejich rozhodnutí pravomoc stanovovat pravidla voleb náleží státům a v některých případech Kongresu, nikoli prezidentovi.
Trumpovo nřízení
Trump vydal nařízení týkající se korespondenčního hlasování letos v březnu. Demokraté a organizace na ochranu volebních práv následně podaly několik žalob. Dvě z nich řešila soudkyně Talwaniová, která v červnu nařízení původně pozastavila až do listopadu. Nejvyšší soud ale tento zákaz koncem srpna zrušil.
Jeho konzervativní většina přitom nerozhodla, zda je Trumpovo nařízení v souladu se zákonem, ale uvedla, že žaloby byly podány předčasně, ještě předtím, než poštovní služba vydala pravidla pro jeho provedení. Po jejich zveřejnění žalobci své žaloby znovu podali a spor se tak vrátil k federálnímu soudu.
Nová pravidla mimo jiné vyžadují, aby státy předávaly USPS seznamy příjemců korespondenčních hlasovacích lístků a aby obálky měly jedinečné čárové kódy. Pošta by mohla odmítnout zásilky, které by požadavky nesplňovaly nebo nebyly spojeny s voličem na seznamu.
Korespondenční hlasování v různé formě umožňuje všech 50 států USA. Ve 29 z nich mohou voliči požádat o hlasovací lístek bez uvedení důvodu. V osmi státech se volby pak konají výhradně korespondenčně.