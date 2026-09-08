Maďarsko vyhošťuje deset ruských diplomatů, Moskva slibuje odvetu

Budapešť vyhošťuje deset ruských diplomatů, kteří se podle maďarských úřadů podíleli na aktivitách odporujících pravidlům diplomatické práce. Na sociální síti X to oznámila šéfka diplomacie Anita Orbánová. Ruské ministerstvo zahraničí podle tiskových agentur slíbilo tvrdou odvetu, která bude Maďarsko bolet.
Úřady podle Orbánové „vyhodnotily, že deset členů ruského zastupitelského úřadu se v Maďarsku podílelo na aktivitách, jež jsou podle Vídeňské úmluvy pro diplomaty nepřípustné“. „Maďarská strana proto vyzvala tyto osoby, aby opustily Maďarsko,“ napsala ministryně.
Podotkla zároveň, že tento krok neznamená přerušení diplomatických vztahů s Moskvou. „Maďarsko má v úmyslu pokračovat v potřebném dialogu založeném na vzájemném respektu a dodržování pravidel,“ uvedla.
Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová vzkázala podle ruské státní agentury TASS, že odpověď Moskvy na počínání „protiruské lobby“ v Budapešti bude „tvrdá“ a „bude bolet“.
Vztahy mezi Maďarskem a Ruskem prošly letos zásadní změnou. V dubnových volbách po šestnácti letech u moci skončil premiér Viktor Orbán, který platil za nejvíce proruského politika mezi lídry zemí Evropské unie. V květnu, jen několik dnů po nástupu do úřadu, si nová šéfka maďarské diplomacie předvolala ruského velvyslance kvůli rozsáhlému náletu ruských dronů na Ukrajinu.