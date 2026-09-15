SOUHRN: Zásadní události úterý 15. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy z úterý 15. září 2026.
Europoslanci schválili úpravu systému ETS 2
Poslanci Evropského parlamentu schválili úpravu emisního systému ETS 2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur (1100 korun) za tunu CO2, po jehož dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Úprava vstoupí v platnost poté, co ji schválí také členské státy. Europoslanci rovněž navrhli změnu návrhu Evropské komise, který se týká systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1. Chtějí zachovat rušení emisních povolenek.
Na návratu karenční doby se koalice neshodla, řekl ministr Šťastný
Vládní koalice se nedohodla na znovuzavedení karenční doby, tedy prvních tří dnů nemoci bez náhrady výdělku. Proti byla část ANO a SPD, uvedl pro Českou televizi ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). S obnovením nesouhlasili ani zástupci opozice nebo odbory, kteří vyzvali vládu i premiéra, aby záměr odmítl. Karenční doba přestala platit v roce 2019 poté, co ji zrušila tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO).
Žalobci se řídí zásadami trestního řízení, ne prioritami vlády, vzkázala Bradáčová Tejcovi
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová vzkázala, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala na avizovaný záměr ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO), aby veřejní žalobci ve své práci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Tejc Bradáčové už poslal dopis s prioritami trestní politiky. Uvedl, že vláda má jako vrcholný orgán výkonné moci právo určit, co považuje za důležité.
Nejvyšší soud odmítl Trumpův útok na hlasování poštou
Nejvyšší soud Spojených států, v němž mají převahu konzervativci, zamítl snahu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami, které rozhodnou, kdo bude ovládat Kongres USA. Oznámily to tiskové agentury, které píší o neúspěchu a porážce šéfa Bílého domu u nejvyššího soudu.
Vojenská policie zadržela tři lidi kvůli zakázkám v ÚVN
Vojenská policie zadržela tři lidi v souvislosti s vyšetřováním rozsáhlé trestné činnosti při zadávání veřejných zakázek v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (ÚVN). Mezi zadrženými jsou bývalí a současní náměstci nemocnice. Státní zastupitelství uvedlo, že zatím nebyl nikdo obviněn. Podle nemocnice se vyšetřování týká bývalého vedení.
Policisté z NCOZ zasahují na radnici v Nymburce i jinde v Česku
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) od úterního rána zasahuje v budově městského úřadu v Nymburce. Podle nymburského Deníku, který na zásah upozornil, jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha (Nymburk s klidem). Mluvčí NCOZ potvrdil, že centrála provádí úkony trestního řízení, bližší informace ale neuvedl. Jejich poskytování si podle něj vyhradilo Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze. To na webu uvedlo, že NCOZ provádí prohlídky na více místech v Česku.
Na Slovensku objevili pravděpodobnou žíravinu v balené vodě. Pochází z Česka
Slovenští hygienici v úterý oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Obsah lahve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska ÚVZ v této souvislosti nařídil mimořádné kontroly a spotřebitele vyzval, aby tuto vodu nekonzumovali.
Volební potenciál má v Plzni nejvyšší ANO, řeší se bydlení a bezpečnost
Více než polovina Plzeňanů považuje za zásadní problém města nedostupnost bydlení. Pro více než dvě pětiny obyvatel představují významný problém také kriminalita, drogy a hazard a automobilová doprava. Nejvyšší volební potenciál má podle průzkumu agentury Kantar před komunálními volbami, které se uskuteční 9. a 10. října, hnutí ANO, následované Starosty a nezávislými a ODS. Bezpečnosti a tématům, která trápí obyvatele čtvrtého největší tuzemského města, se bude v úterý od 20:07 věnovat předvolební debata, kam byli pozváni lídři osmi uskupení s nejvyšším volebním potenciálem.
První drogou, kterou lidé užívali, byl betel, naznačuje nová studie
Nový archeologický výzkum posouvá důkazy o užívání drog lidmi do doby až před 25 tisíci lety. Výzkumníci je našli na indonéském ostrově Sulawesi.