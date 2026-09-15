Vojenská policie zasahuje kvůli zakázkám v Ústřední vojenské nemocnici

Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost mimo jiné při zadávání veřejných zakázek v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (ÚVN). Zadržela tři lidi, jsou to bývalí a současní náměstci nemocnice. Policie o tom informovala na síti X. Vedení ÚVN podle policie s vyšetřovateli spolupracuje.
„Vojenští policisté provádí celkem 11 domovních prohlídek a zadrželi tři osoby, které působí či v minulosti působily ve funkci náměstků Ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání,“ uvedla policie. Dodala, že více informací nyní nebude poskytovat.