Exnáměstek ÚVN míří k soudu kvůli padělání lustračního osvědčení


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24

Státní zástupce obžaloval bývalého zaměstnance pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), který podle kriminalistů padělal lustrační osvědčení. Díky němu měl v minulosti získat vedoucí funkci spojenou s vyšší hodností a platem. Žalobce jej viní z padělání veřejné listiny, podvodu a pokusu o podvod. ČT to sdělil obvodní státní zástupce pro Prahu 6 Jakub Matocha.

Podle dřívějších informací serveru iRozhlas.cz se kauza týká někdejšího náměstka ÚVN a příslušníka předlistopadové Státní bezpečnosti Zdeňka Brabce, který vinu odmítá. V případě prokázání viny mu u soudu hrozí až osm let vězení.

„Ve věci vedené u zdejšího státního zastupitelství jsem podal dne 7. srpna obžalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 6,“ sdělil ČT Matocha. „Obžaloba byla podána na jednu fyzickou osobu, a to pro spáchání zločinu podvodu, přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny a pokusu přečinu podvodu,“ upřesnil dozorující státní zástupce.

Obviněný podle Vojenské policie předložil zfalšované lustrační osvědčení v roce 2014. Brabec se o rok později stal náměstkem ÚVN pro personální záležitosti a na pozici působil deset let. Skončil k 31. prosinci loňského roku. Díky získané funkci pobíral také vyšší plat. Podle informací webu iRozhlas.cz měl takto připravit nemocnici o více než milion korun.

Podmínky pro pozici by nejspíše nesplnil

Vedle podvodu se měl obviněný dopustit také pokusu o něj. Brabec ho podle serveru iRozhlas.cz spáchal na sociálním odboru ministerstva obrany. Před úředníky resortu při vyřizování odchodu do civilu údajně zatajil, že se proti němu vede trestní řízení. Chtěl si tím dopomoct k bezproblémovému získání výsluhy.

Brabec podle dřívějších vyjádření považuje obvinění za vykonstruované. Kauzu dává do souvislosti s tím, že měl být tehdejšímu managementu zařízení nepohodlný.

To nemocnice odmítá. „Co se týče odvolání bývalého náměstka Zdeňka Brabce, bylo k němu přistoupeno na základě informací, které vypovídaly o tom, že s největší pravděpodobností nesplňoval podmínky pro výkon dané pozice,“ uvedla už dříve mluvčí zařízení Andrea Štorchová.

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