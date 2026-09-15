Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje na radnici v Nymburce

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) od úterního rána zasahuje v budově městského úřadu v Nymburce. Podle nymburského Deníku, který na zásah upozornil, jsou policisté v kanceláři starosty Tomáše Macha (Nymburk s klidem). Mluvčí NCOZ potvrdil, že centrála provádí úkony trestního řízení, bližší informace ale neuvedl. Jejich poskytování si podle něj vyhradilo Vrchní státní zastupitelství v Praze.
„Mohu pouze uvést, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ uvedl mluvčí NCOZ.
Mluvčí nymburského městského úřadu Marta Svobodová řekla, že médiím nesmí k zásahu poskytovat žádné informace. Potvrdila pouze, že zaměstnanci jsou na úřadě a pracují. „Na úřadě kolegové jsou a pracují, ale jiné informace podávat nesmím,“ řekla Svobodová.
Mach stojí v čele Nymburka od listopadu 2018, kdy ve funkci vystřídal Pavla Fojtíka. Po komunálních volbách v roce 2022 ve funkci pokračoval. Jeho uskupení Nymburk s klidem tehdy volby ve městě vyhrálo a získalo deset z 21 mandátů.