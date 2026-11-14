SOUHRN: Zásadní události soboty 14. listopadu


před 36 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 14. listopadu 2026.

Microsoft obnovil všechny své služby

Americká softwarová společnost Microsoft po pátečním celodenním výpadku obnovila funkčnost všech svých služeb. Oznámila to na síti X. Výpadek zasáhl jak domácnosti, tak firmy a úřady, a to po celém světě včetně Česka. Microsoft už v pátek uvedl, že nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo počínání umělé inteligence (AI).

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Microsoft obnovil všechny své služby
Logo společnosti Microsoft


Meta dostala v Itálii pokutu 805 milionů eur za přístup k fotkám uživatelů

Italský úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil americké technologické společnosti Meta Platforms pokutu 805 milionů eur (19,7 miliardy korun) za přístup k videím a fotografiím uživatelů systému Android bez jejich výslovného souhlasu. Úřad pokutu uložil za funkci přítomnou v aplikaci pro používání sociální sítě Facebook. Firma na rozhodnutí bezprostředně nereagovala, proti pokutě se může odvolat.

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Meta dostala v Itálii pokutu 805 milionů eur za přístup k fotkám uživatelů
Logo společnosti Meta Platforms před jejím sídlem v Mountain View v Kalifornii


Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler rezignoval

Prezident České stomatologické komory (ČSK) Roman Šmucler v sobotu rezignoval. Představenstvo navrhovalo jeho odvolání, informovala v sobotu tisková tajemnice ČSK Karolina Slavíčková. Šmucler byl v čele komory od roku 2017, současný mandát mu měl vypršet za tři roky. Na sociálních sítích uvedl, že práce jeho i celého týmu bude mít velké místo v historii oboru.

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Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler rezignoval
Končící prezident České stomatologické komory Roman Šmucler


Letecká doprava v USA se po přerušení provozu postupně obnovuje

Letový provoz v USA se zřejmě vrátí k normálu do konce neděle, řekl šéf Federálního úřadu pro letectví (FAA) Bryan Bedford. Hlavní letecké společnosti v sobotu zrušily více než čtyři tisíce letů v USA a dalších tři tisíce zpozdily, zatímco se Spojené státy snažily zotavit z nejdelšího celostátního zastavení letového provozu od útoků z 11. září 2001. FAA v pátek vydala celostátní zákaz vzletů, který na přibližně pět hodin zastavil téměř všechny odlétající lety kvůli rozsáhlému výpadku komunikace.

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Letový provoz v USA se vrátí k normálu do neděle, míní šéf FAA
Národní letiště Ronalda Reagana ve Washingtonu
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Letecká doprava v USA se po přerušení provozu postupně obnovuje
Ilustrační snímek


SpaceX vyslala Starship na další testovací let. Nosná raketa při návratu explodovala

Společnost SpaceX amerického podnikatele Elona Muska v pátek vyslala z Texasu na patnáctý testovací let kosmickou loď Starship. Cílem mise je poprvé dopravit loď na oběžnou dráhu Země a následně ji vrátit na místo startu. První část raketového systému, nosný stupeň Super Heavy, však při pokusu o návrat explodovala nad Mexickým zálivem. Samotná loď Starship se úspěšně dostala na oběžnou dráhu a její návrat se očekává v sobotu, informovala agentura Reuters.

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SpaceX vyslala Starship na další testovací let. Nosná raketa při návratu explodovala
Kosmická loď Starship společnosti SpaceX s nosnou raketou Super Heavy startuje ke svému patnáctému testovacímu letu z kosmodromu Starbase v americkém Texasu (13. listopadu 2026)

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