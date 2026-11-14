Microsoft obnovil všechny své služby

Americká softwarová společnost Microsoft po pátečním celodenním výpadku obnovila funkčnost všech svých služeb. Oznámila to na síti X. Výpadek zasáhl jak domácnosti, tak firmy a úřady, a to po celém světě včetně Česka. Microsoft už v pátek uvedl, že nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo počínání umělé inteligence (AI).
„Dokončili jsme veškeré práce na odstranění základní příčiny incidentu a obnovili služby i zbývajícím zákazníkům a ve zbývajících regionech, které byly dosud výpadkem zasaženy,“ uvedla firma.
Výpadek se týkal například elektronické pošty Outlook, komunikační služby Teams či asistenta Copilot využívajícího AI. V Česku zasáhl například ministerstva financí, školství či dopravy. Úřady se kvůli tomu potýkaly s výpadky či zpomalením e-mailové komunikace a cloudových služeb.
Letos jde už o druhý výpadek služeb Microsoftu . Potíže s ním související podle agentury Reuters ukazují, jak je svět závislý na pracovním softwaru společnosti Microsoft . Počet hlášení o výpadku podle monitorovací společnosti Ookla v pátek prudce vzrostl v okamžiku, kdy lidem v Asii a v Evropě začal pracovní den.
„Ukazuje to, jak velká část pracovního dne se nyní odehrává prostřednictvím e-mailových nástrojů pro týmovou spolupráci od jednoho poskytovatele,“ uvedl analytik společnosti Ookla Luke Kehoe.