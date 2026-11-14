Meta dostala v Itálii pokutu 805 milionů eur za přístup k fotkám uživatelů


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Italský úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil americké technologické společnosti Meta Platforms pokutu 805 milionů eur (19,7 miliardy korun) za přístup k videím a fotografiím uživatelů systému Android bez jejich výslovného souhlasu. Úřad pokutu uložil za funkci přítomnou v aplikaci pro používání sociální sítě Facebook.

Meta má nyní 60 dnů na to, aby funkci ve výchozím nastavení deaktivovala. Proti pokutě, která podle úřadů představuje 0,47 procenta světového obratu Mety, se může firma odvolat.

Připravujeme podrobnosti.

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Logo společnosti Meta Platforms před jejím sídlem v Mountain View v Kalifornii

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