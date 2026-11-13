V USA vyhlásily celonárodní pozastavení letů kvůli problémům s komunikací

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) v pátek kolem 22:00 středoevropského času pozastavil všechny odlety ze Spojených států kvůli problémům s komunikací, které zasáhly všechna oblastní střediska řízení letového provozu. Úřad opatření zdůvodnil „mimořádnými okolnostmi“ a bezpečnostními důvody, píše agentura Reuters. Podle služby FlightAware bylo zpožděno nebo zrušeno téměř sedm tisíc letů. Příčinu výpadku technici FAA vyšetřují. Jak dlouho bude omezení platit, zatím není jasné.
Opatření znamená, že letadla, která jsou již ve vzduchu, mohou přistát, zatímco stroje na amerických letištích nesmějí vzlétnout. Server Flightradar24 krátce po oznámení pozastavení odletů uvedl, že v tu chvíli mířilo na americká letiště přibližně 3100 letadel.
„FAA nařídil celostátní pozastavení odletů ze všech amerických letišť kvůli problémům s komunikací, které zasáhly všechna oblastní střediska řízení letového provozu. Technici FAA příčinu problému vyšetřují. Jakmile budeme mít nové informace, neprodleně je zveřejníme,“ uvedl ministr dopravy Sean Duffy.
Výpadek zasáhl všech 22 oblastních středisek řízení letového provozu, která zajišťují řízení letadel během přeletů mezi jednotlivými letišti, informuje agentura AP.
Problémy začaly v Chicagu
Krátce před oznámením celostátního opatření FAA pozastavil odlety z letišť v Chicagu kvůli komunikačním problémům v řízení letového provozu, píše agentura Reuters. Následně úřad nařídil zastavení odletů na celém území Spojených států. „Všechna odlétající letadla musí až do odvolání zůstat na zemi,“ uvedl FAA s tím, že o mezinárodních letech bude rozhodovat individuálně.
Přesná příčina rozsáhlého výpadku zatím není známá. Páteční opatření představuje teprve druhé celostátní pozastavení odletů ve Spojených státech od teroristických útoků z 11. září 2001. K předchozímu došlo v lednu 2023, kdy FAA kvůli poruše počítačového systému na necelé dvě hodiny zastavil všechny vnitrostátní odlety.
Současný výpadek přichází v době, kdy se americký systém řízení letového provozu dlouhodobě potýká s poruchami zařízení, komunikačními problémy a nedostatkem řídících letového provozu, připomíná Reuters.
FAA se zároveň snaží modernizovat zastaralou infrastrukturu. Kongres loni na její obnovu schválil 12,5 miliardy dolarů (zhruba 260 miliard korun). FAA a Bílý dům v pátek požádaly zákonodárce o dalších 30,1 miliardy dolarů (přibližně 625 miliard korun).