Letový provoz v USA se vrátí k normálu do neděle, míní šéf FAA


14. 11. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK, Reuters

Letový provoz ve Spojených státech amerických se zřejmě vrátí k normálu do konce neděle, řekl šéf Federálního úřadu pro letectví (FAA) Bryan Bedford. Páteční celostátní výpadek komunikace mohla způsobit práce dodavatele FAA, který měděnou kabeláž nahrazoval kabeláží optickou. Hlavní letecké společnosti v sobotu zrušily více než čtyři tisíce letů v USA a dalších tři tisíce zpozdily, zatímco se snažily zotavit z nejdelšího zastavení letového provozu od útoků z 11. září 2001.

Přední americké letecké společnosti Delta Air Lines, United Airlines a American Airlines v sobotu zrušily zhruba 20 procent letů, JetBlue Airways 40 procent. Aerolinky nemusí cestujícím poskytnout odškodné, neboť za výpadek odpovídá FAA. Během pátečního pozastavení letového provozu bylo zrušeno téměř deset tisíc letů a dalších sedm tisíc se jich zpozdilo.

Ačkoli FAA v noci z pátku na sobotu zrušila zákaz vzletů, potíže pro cestující zdaleka neskončily. Desítky tisíc lidí uvázly na letištích napříč Spojenými státy. Letecké společnosti se snažily dostat posádky letadel i další personál na svá místa, aby mohly obnovit provoz na letištích.

Letecká doprava v USA se po přerušení provozu postupně obnovuje
Ilustrační snímek

Dodavatel L3Harris to nezvládl, řekl Duffy

„Snažíme se zjistit, zda šlo o nekompetentnost – tedy zda se jednalo o chybu uživatele nebo instalační chybu ze strany dodavatelské společnosti L3Harris – nebo zda nainstalovali vadný router. Zatím jsme nezjistili, v čem spočívala závada,“ řekl ministr dopravy Sean Duffy v sobotu na tiskové konferenci.

Problém komunikačního systému vedl k přetížení datových toků. „Každých čtyři až pět sekund jsme zaznamenali přes tisíc pokusů o připojení, což způsobilo potíže v komunikaci s letadly a také došlo k narušení fungování našich radarů,“ dodal Duffy.

Výpadek se podle dvou činitelů aerolinek týkal sítě zajišťující klíčové rádiové frekvence, jimiž řídící střediska komunikují s piloty. Podle představitelů americké administrativy, které cituje agentura AP, nová technologie přetížila zastaralé zařízení a způsobila občasné výpadky spojení a radarů.

Na Floridě se zřítilo soukromé letadlo. Všech devět lidí na palubě zahynulo
Místo pádu letadla na Floridě

Duffy v pátek zvýšil finanční požadavek na modernizaci řízení letového provozu z 30 na 50 miliard dolarů (z 664,18 miliardy na 1,11 bilionu korun). „Je to stav nouze,“ řekl ministr. Varoval rovněž, že se podobné výpadky mohou opakovat. „Náš dodavatel situaci nezvládl,“ dodal. Společnost L3Harris na žádost Reuters o vyjádření nereagovala.

Duffy zdůraznil, že na vině nebyl kyberútok ani nástroj na plánování, který používá umělou inteligenci. Také ministr pro vnitřní bezpečnost Markwayne Mullin řekl, že zatím nejsou důkazy o možném útoku či selhání umělé inteligence, vyšetřovatelé ovšem ani jednu z těchto možností nevyloučili. Na vyšetřování se podílí také Národní bezpečnostní agentura (NSA).

Výběr redakce

Čechy byly zřejmě kolébkou keltského světa, naznačuje nová studie

Čechy byly zřejmě kolébkou keltského světa, naznačuje nová studie

před 23 mminutami
Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler rezignoval

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler rezignoval

10:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Příchod zimy zhoršuje situaci v Gaze. Obnova zničeného území zůstává omezená

Příchod zimy zhoršuje situaci v Gaze. Obnova zničeného území zůstává omezená

před 3 hhodinami
Meta dostala v Itálii pokutu 805 milionů eur za přístup k fotkám uživatelů

Meta dostala v Itálii pokutu 805 milionů eur za přístup k fotkám uživatelů

13:47Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Letecká doprava v USA se po přerušení provozu postupně obnovuje

Letecká doprava v USA se po přerušení provozu postupně obnovuje

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
„Hotovost zakopaná v lesích.“ Maďarské úřady při vyšetřování exministra zabavily miliony

„Hotovost zakopaná v lesích.“ Maďarské úřady při vyšetřování exministra zabavily miliony

před 9 hhodinami
Microsoft obnovil všechny své služby

Microsoft obnovil všechny své služby

08:14Aktualizovánopřed 9 hhodinami
Potravinovým bankám docházejí zásoby. Sobotní sbírka zapojuje rekordní počet obchodů

Potravinovým bankám docházejí zásoby. Sobotní sbírka zapojuje rekordní počet obchodů

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Letový provoz v USA se vrátí k normálu do neděle, míní šéf FAA

Letový provoz ve Spojených státech amerických se zřejmě vrátí k normálu do konce neděle, řekl šéf Federálního úřadu pro letectví (FAA) Bryan Bedford. Páteční celostátní výpadek komunikace mohla způsobit práce dodavatele FAA, který měděnou kabeláž nahrazoval kabeláží optickou. Hlavní letecké společnosti v sobotu zrušily více než čtyři tisíce letů v USA a dalších tři tisíce zpozdily, zatímco se snažily zotavit z nejdelšího zastavení letového provozu od útoků z 11. září 2001.
18:41Aktualizovánopřed 1 mminutou

Ruské drony udeřily na Ukrajinu. Ta ostřelovala ruské pohraničí

V ukrajinské Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti zahynuli po ruských útocích a ostřelování čtyři lidé a další byli zraněni. Rusko podle ukrajinského letectva vyslalo na Ukrajinu desítky dronů. Úřady v západoruské Bělgorodské oblasti hlásí nejméně tři mrtvé po ukrajinských dronových útocích.
před 2 hhodinami

Příchod zimy zhoršuje situaci v Gaze. Obnova zničeného území zůstává omezená

Pásmo Gazy vstupuje do další zimy s rozsáhlými válečnými škodami a nedostatkem humanitární pomoci. První silné deště zaplavily provizorní stanové tábory, zatímco rozsáhlejší rekonstrukce zničeného území zůstává omezená. Izrael nadále brání dovozu některých materiálů, které by podle něj mohlo zneužít teroristické hnutí Hamás. Z komplikování humanitární pomoci je ale obviňováno i samotné hnutí, které si v části Gazy udržuje moc.
před 3 hhodinami

Meta dostala v Itálii pokutu 805 milionů eur za přístup k fotkám uživatelů

Italský úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil americké technologické společnosti Meta Platforms pokutu 805 milionů eur (19,7 miliardy korun) za přístup k videím a fotografiím uživatelů systému Android bez jejich výslovného souhlasu. Úřad pokutu uložil za funkci přítomnou v aplikaci pro používání sociální sítě Facebook. Firma na rozhodnutí bezprostředně nereagovala, proti pokutě se může odvolat.
13:47Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Zelenskyj: USA se ptaly Ukrajiny, zda by se vzdala Donbasu za členství v NATO

Spojené státy se tento týden při rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války dotazovaly zástupců vlády v Kyjevě, zda by byli ochotní vzdát se Donbasu výměnou za členství v Severoatlantické alianci (NATO), uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pokud by Ukrajina získala dostatečně silné bezpečnostní záruky, předložil by tuto otázku k referendu.
před 6 hhodinami

Letecká doprava v USA se po přerušení provozu postupně obnovuje

Letecká doprava ve Spojených státech amerických se po celostátním přerušení provozu postupně obnovuje. Více než čtyřhodinové přerušení bylo nejdelší od teroristických útoků z 11. září 2001. Federální úřad pro letectví (FAA) oznámil, že příčinou byly technické problémy v řízení letového provozu. Ministr dopravy Sean Duffy nicméně upozornil, že aerolinkám nějakou dobu potrvá, než se provoz vrátí k normálu. Jen v sobotu bylo zrušeno přes dva a půl tisíce letů.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

„Hotovost zakopaná v lesích.“ Maďarské úřady při vyšetřování exministra zabavily miliony

Maďarské úřady při vyšetřování Miklóse Sesztáka, bývalého ministra ve vládě expremiéra Viktora Orbána, zabavily hotovost ve více měnách, v přepočtu přes 420 milionů korun. Část byla zakopaná v lesích nebo ukrytá v zemědělských budovách a skladech, informovala v sobotu agentura Reuters. Seszták vinu odmítl.
před 9 hhodinami

Microsoft obnovil všechny své služby

Americká softwarová společnost Microsoft po pátečním celodenním výpadku obnovila funkčnost všech svých služeb. Oznámila to na síti X. Výpadek zasáhl jak domácnosti, tak firmy a úřady, a to po celém světě včetně Česka. Microsoft už v pátek uvedl, že nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo počínání umělé inteligence (AI).
08:14Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
AI rozhodující o životě a smrti? Litva zvažuje využití technologie Palantiru v armádě

AI rozhodující o životě a smrti? Litva zvažuje využití technologie Palantiru v armádě

před 22 hhodinami
Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích

Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích

včera v 17:50
Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

12. 11. 2026
Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

12. 11. 2026
Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

11. 11. 2026
Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

11. 11. 2026
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

10. 11. 2026
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

10. 11. 2026
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026