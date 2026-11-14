Letový provoz v USA se vrátí k normálu do neděle, míní šéf FAA

Letový provoz ve Spojených státech amerických se zřejmě vrátí k normálu do konce neděle, řekl šéf Federálního úřadu pro letectví (FAA) Bryan Bedford. Páteční celostátní výpadek komunikace mohla způsobit práce dodavatele FAA, který měděnou kabeláž nahrazoval kabeláží optickou. Hlavní letecké společnosti v sobotu zrušily více než čtyři tisíce letů v USA a dalších tři tisíce zpozdily, zatímco se snažily zotavit z nejdelšího zastavení letového provozu od útoků z 11. září 2001.
Přední americké letecké společnosti Delta Air Lines, United Airlines a American Airlines v sobotu zrušily zhruba 20 procent letů, JetBlue Airways 40 procent. Aerolinky nemusí cestujícím poskytnout odškodné, neboť za výpadek odpovídá FAA. Během pátečního pozastavení letového provozu bylo zrušeno téměř deset tisíc letů a dalších sedm tisíc se jich zpozdilo.
Ačkoli FAA v noci z pátku na sobotu zrušila zákaz vzletů, potíže pro cestující zdaleka neskončily. Desítky tisíc lidí uvázly na letištích napříč Spojenými státy. Letecké společnosti se snažily dostat posádky letadel i další personál na svá místa, aby mohly obnovit provoz na letištích.
Dodavatel L3Harris to nezvládl, řekl Duffy
„Snažíme se zjistit, zda šlo o nekompetentnost – tedy zda se jednalo o chybu uživatele nebo instalační chybu ze strany dodavatelské společnosti L3Harris – nebo zda nainstalovali vadný router. Zatím jsme nezjistili, v čem spočívala závada,“ řekl ministr dopravy Sean Duffy v sobotu na tiskové konferenci.
Problém komunikačního systému vedl k přetížení datových toků. „Každých čtyři až pět sekund jsme zaznamenali přes tisíc pokusů o připojení, což způsobilo potíže v komunikaci s letadly a také došlo k narušení fungování našich radarů,“ dodal Duffy.
Výpadek se podle dvou činitelů aerolinek týkal sítě zajišťující klíčové rádiové frekvence, jimiž řídící střediska komunikují s piloty. Podle představitelů americké administrativy, které cituje agentura AP, nová technologie přetížila zastaralé zařízení a způsobila občasné výpadky spojení a radarů.
Duffy v pátek zvýšil finanční požadavek na modernizaci řízení letového provozu z 30 na 50 miliard dolarů (z 664,18 miliardy na 1,11 bilionu korun). „Je to stav nouze,“ řekl ministr. Varoval rovněž, že se podobné výpadky mohou opakovat. „Náš dodavatel situaci nezvládl,“ dodal. Společnost L3Harris na žádost Reuters o vyjádření nereagovala.
Duffy zdůraznil, že na vině nebyl kyberútok ani nástroj na plánování, který používá umělou inteligenci. Také ministr pro vnitřní bezpečnost Markwayne Mullin řekl, že zatím nejsou důkazy o možném útoku či selhání umělé inteligence, vyšetřovatelé ovšem ani jednu z těchto možností nevyloučili. Na vyšetřování se podílí také Národní bezpečnostní agentura (NSA).