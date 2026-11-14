Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler rezignoval

Prezident České stomatologické komory (ČSK) Roman Šmucler v sobotu rezignoval. Představenstvo navrhovalo jeho odvolání, informovala v sobotu tisková tajemnice ČSK Karolina Slavíčková. Šmucler byl v čele komory od roku 2017, současný mandát mu měl vypršet za dva roky. Na sociálních sítích uvedl, že práce jeho i celého týmu bude mít velké místo v historii oboru.
„Rezignaci předcházela diskuse, kterou s ním (se Šmuclerem) představenstvo České stomatologické komory vedlo o fungování představenstva i České stomatologické komory jako celku,“ sdělila Slavíčková. Vyústěním diskuse podle ní byl návrh na Šmuclerovo odvolání. Představenstvo zároveň poděkovalo Šmuclerovi za vykonanou práci.
ČSK sdružuje ze zákona všechny zubní lékaře v Česku. Podle webu má nyní téměř dvanáct tisíc členů. Do zvolení nového prezidenta povede komoru člen představenstva Jan Černý. Volba se může konat nejdříve za šedesát dní, o přesném termínu ale rozhodne představenstvo ČSK příští týden. Kromě prezidenta se bude volit i viceprezident, protože dosavadní viceprezident Robert Houba na konci října zemřel.
„Dodělal jsem svou práci pro Českou stomatologickou komoru. Neskromně si myslím, že práce má i celého týmu bude mít velké místo v historii oboru,“ napsal Šmucler. Do čela komory byl zvolen třikrát, naposledy předloni. Mimo jiné se zasazoval o navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven a snažil se také o stabilizaci sítě zubařů.
„Peníze pro zubní lékaře jsme zvýšili o 150 procent z pojišťoven, o sto procent v přímých platbách; počet neregistrovaných pacientů klesl; zavedly se revoluční typy ošetřování dětí v narkóze v ambulancích, sedace či návštěvní služba stomatologa v ústavu sociální péče. Lidé si objektivně lépe čistí zuby,“ shrnul Šmucler.
Zvlášť rád prý bude vzpomínat na letošní světový stomatologický kongres v Praze, který vedl. „A co bude dál? Pacienti, výuka, Asklepion (Institut klinické a estetické medicíny), ale hlavně nové technologie v medicíně, zejména největší vědecký projekt v EU ohledně AI v medicíně spojující elitu tohoto kontinentu,“ dodal.
Šmucler je veřejné známý i díky kariéře v médiích
Sedmapadesátiletý Šmucler se narodil v Praze, vyrůstal v Příbrami. Po absolutoriu oboru stomatologie na Fakultě všeobecného lékařství v Praze nastoupil v roce 1992 na Stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V roce 1996 založil Asklepion-Lasercentrum Praha, nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na laserovou a estetickou medicínu, které vede dodnes. Také vyučuje, v roce 2010 byl jmenován docentem pro obor stomatologie.
Veřejně známý je Šmucler i díky kariéře v médiích. V minulosti se angažoval také v politice, mezi roky 2009 a 2017 byl členem TOP 09. V roce 2009 vedl kandidátku strany v Karlovarském kraji pro později neuskutečněné říjnové volby do Poslanecké sněmovny. V lednu 2010 pak z čela kandidátky – už pro volby na jaře 2010 – odstoupil, a to z časových důvodů. Uvedl tehdy, že se hodlá více věnovat kariéře vysokoškolského pedagoga a podnikání ve zdravotnictví.
Na jaře 2020 se jako jeden ze tří zástupců nominovaných opozicí stal členem Ústředního krizového štábu při nástupu pandemie nemoci covid-19. Později se ale stal terčem kritiky kvůli některým svým názorům, údajně zlehčujícím nebezpečí nového typu koronaviru. V létě 2021 mu kvůli tomu jednu ze svých „anticen“ udělil Český klub skeptiků Sisyfos.