Podmínky nezlehčujeme, hájí zubařskou novelu Kraus. Šmucler mluví o ochraně pacienta

Práce načerno nepřichází v úvahu, říká Kraus

„Tímto zákonem jen umožňujeme, aby maximálně jeden rok pracovali pod dohledem a připravovali se na aprobační zkoušku pod dohledem,“ upřesnil Kraus. I přítomnost českého stomatologa je z jeho pohledu přesně definovaná. „Rozhodně to, že by zde někdo pracoval díky tomuto zákonu načerno, nepřichází v úvahu,“ podotkl.

Pokud se to i tak v současnosti děje, je to podle senátora selhání kontrolních mechanismů a mají to na starosti kraje. Šmucler to odmítá, podle něj v tuzemsku žádný zubař „načerno“ nepracuje.

Nesouhlasí ani s vymezenou dobou dozoru – jedním rokem. „Doba bude delší. Ti lidé jsou v postavení studenta a měli by skutečně pracovat jako studenti. Neumějí náš jazyk, čili náš lékař v kraji, kde nejsou lékaři, bude překládat z ruštiny, ukrajinštiny, možná ze svahilštiny. Bude zapisovat dokumentaci, ptát se pacientů,“ vyjmenoval některá možná úskalí spolupráce.

Odborný dozor

Za normálních okolností je dle něj „asi lepší, kdyby sám léčil“. Tato metoda se prý hodí do velkých měst a velkých praxí. Ty podle Šmuclera mohou vzniknout, někde už fungují nyní a mají prý stoprocentní úspěšnost u aprobační zkoušky, někdy tam zájemci uspějí i po šesti měsících.

Jde podle něj i o to, kdo se zájemcům věnuje. „Ale samozřejmě – když na zkoušku nemají, protože možná třeba úplně nestudovali na dobré škole, tak budou někde dělat tři roky pro někoho a nedostanou aprobaci,“ upozornil.