Zubaři z třetích zemí by mohli v Česku začít rychle pracovat pod dohledem kolegy. Vláda je ale zdrženlivá

Bez jasného postoje vlády jde do Poslanecké sněmovny senátní návrh, který by mohl usnadnit zubním lékařům z třetích zemí začít pracovat v Česku. Že ministři zaujali neutrální stanovisko, oznámil mluvčí KDU-ČSL Simon Dytrych. Pravidla, která chtějí prosadit autoři zákona, se nelíbí České stomatologické komoře, její prezident hodlá novelu v případě přijetí napadnout u soudů.

Zubařská novela je cílena zejména na stomatology z Ukrajiny. Podle návrhu by mohli zubaři z třetích zemí po ověření svého vzdělání začít pracovat v Česku za předpokladu, že na ně bude dohlížet jiný stomatolog. Ten by musel mít nejméně pětiletou praxi a smlouvu minimálně se třemi zdravotními pojišťovnami, případně by mohli působit na pracovištích, která mají akreditaci pro vzdělávání. Tato pracoviště už nyní mohou zaměstnat zahraniční lékaře na šest měsíců kvůli získávání odborné praxe.

Neutrální postoj k předloze před projednáním vládou vyjádřila většina ministerstev včetně zdravotnictví. Pro bylo jen ministerstvo financí, naopak resort vnitra byl proti a odmítla ji také Unie zaměstnavatelských svazů.

Ministerstvo zdravotnictví poukázalo na to, že senátní návrh „podstatně rozšiřuje počet možných žadatelů o povolení k výkonu odborné praxe bez uznání způsobilosti“ a zavádí započítávání odborné praxe. Podotklo, že loni bylo těchto žádostí na šest set a měl je na starosti jeden úředník. Ministerstvu také vadilo, že návrh se nekoncepčně týká pouze zubařů, nikoli ostatních lékařů či farmaceutů. Na to ve svých výhradách upozornilo také ministerstvo vnitra.