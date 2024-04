Sněmovna schválila snazší využití zubařů ze třetích zemí

Sněmovna ve zrychleném režimu schválila senátní novelu, která má usnadnit zapojení zubařů ze zemí mimo EU do poskytování péče v Česku. Podle ní by mohli nově pracovat pod dohledem jiného stomatologa. Také pravidla pro nakládání s látkami typu kratom nebo konopí s nízkým obsahem THC zamířila do závěrečného schvalování s návrhy na úpravy. Jednání sněmovny bude pokračovat ve středu.

Podle předkladatelů pomůže návrh vyřešit nedostatek zubařů v Česku bez toho, aby se snížily nároky zákona na odbornou způsobilost zubních lékařů. Podle zákona nyní musejí lékaři ze zemí mimo EU, například z Ukrajiny, získat uznání svého diplomu, složit zkoušku z českého jazyka a odbornou aprobační zkoušku. Kvůli tomu podle místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové (KDU-ČSL) raději zamíří do Polska nebo na Slovensko. Nově by tak podle novely mohli stomatologové po ověření jejich zubařského vzdělání pracovat pod dohledem zubařů s nejméně pětiletou praxí, kteří mají smlouvu nejméně se třemi zdravotními pojišťovnami, případně na pracovištích, které mají akreditaci pro vzdělávání. Tato pracoviště už nyní mohou zaměstnat zahraniční lékaře na šest měsíců kvůli získávání odborné praxe. Návrh nyní dostane k potvrzení souhlasu Senát. Proti záměru tvůrců předlohy se již dříve postavil prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, který hodlá novelu v případě přijetí napadnout u soudů.

Omezení kratomu a dalších látek Novela, která upravuje pravidla pro kratom a podobné látky, má rozlišit produkty podle rizikovosti. U méně rizikových má umožnit kontrolovaný prodej výhradně dospělým lidem za stanovených podmínek a bez reklamy. Většina z předkladatelů poslanecké předlohy uplatnila při druhém čtení celkový pozměňovací návrh, jenž ale její původní cíle nemění. O podobě novely by zákonodárci mohli hlasovat v květnu. Protože se sněmovní projednávání regulace takzvaných psychomodulačních látek protahovalo, vláda s platností do konce roku zařadila HHC a další konopné deriváty na seznam zakázaných návykových látek. Jejich prodej teď není možný a držení většího než malého množství je trestné. Nynější návrh zákona bude podléhat souhlasu Evropské komise, autoři připouští možné potíže. Někteří poslanci z řad kritiků tvrdí, že novela přinese legalizaci drog, od zastánců zaznívá argument, že úplná prohibice nefunguje. Předloha předpokládá, že vedle seznamu zakázaných omamných látek budou existovat další dva. Jeden by obsahoval takzvané zařazené psychoaktivní látky s neznámými zdravotními dopady, kam by spadaly všechny nové takové látky. Jejich prodej by nebyl možný a nejprve by se, před přeřazením na jiný seznam, až dva roky zkoumaly. Další seznam by obsahoval psychomodulační látky s nízkým zdravotním rizikem. Rozřazení by předkládalo vládě podle celkového pozměňovacího návrhu ministerstvo zdravotnictví s odborníky Státního zdravotního ústavu a vládního odboru protidrogové politiky.

Sněmovna také propustila do závěrečného schvalování novelu o zjednodušení administrativy při konání humanitárních a veřejných sbírek. Skupina poslanců kolem Jakuba Michálka (Piráti) navrhla v druhém čtení úpravu proti takzvaným deštníkářům známým zejména z pražského Staroměstského náměstí tak, aby k nabízení služeb v cestovním ruchu nemohli využívat ani propagací sbírky. Třetí čtení předlohy čeká poslance nejdřív v květnu. Provozovatelé sbírek podle novely nebudou muset předkládat potvrzení, že nemají daňový nedoplatek nebo nedoplatek na zdravotním či sociálním pojištění. Dokládání těchto skutečností podle ministerstva vnitra značně prodlužuje proces vydávání osvědčení pro sbírky. Základní registr obyvatel a základní registr osob asi budou převedené z ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu (ČSÚ) do správy Digitální a informační agentury (DIA). Změnu, proti níž se postavili poslanci obou opozičních hnutí ANO a SPD, má přinést vládní novela o základních registrech. Sněmovna ji podpořila v prvním kole. Před dalším schvalováním novelu projedná sněmovní výbor pro veřejnou správu. Také se čeká úprava podmínek studia doktorandů. Univerzity by podle nové předlohy měly přijímat ke studiu menší množství dobře vybraných uchazečů, kteří ale budou výrazně lépe ohodnoceni. Novela má motivovat univerzity k častějšímu odměňování doktorandů formou mzdy, což by řešilo jejich problémy při žádostech o hypotéky nebo při nástupu na rodičovskou dovolenou. Návrh na omezení inflační doložky církvím Poslanci ANO navrhli omezit inflační navyšování finanční náhrady církvím za nevydaný majetek v restitucích. Navrhli tak doplnit vládní novelu církevního zákona, která má přinést digitalizaci, sjednocení terminologie a snížení administrativní zátěže týkající se církví. Návrh ANO vyvolal protesty lidoveckých poslanců, kteří připomínali, že platná pravidla církevních restitucí posvětil Ústavní soud. Opoziční poslanci na obhajobu svého návrhu argumentovali tím, že sněmovna loni omezila mimořádnou inflační valorizaci důchodů. Inflační doložka počítá s tím, že se výše nesplacené částky finanční náhrady církvím každoročně zvyšuje o míru roční inflace. Podle návrhů poslanců ANO by se částka měla zvýšit maximálně o 2,26 nebo 3,03 procentního bodu. S ohledem na koaliční většinu nemá návrh opozičního hnutí mnoho šancí na úspěch. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) už oznámil, že návrh ANO nepodpoří s ohledem na smluvní závazek na vypořádání státu s církvemi. Vládní novela, kterou sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování, má také přinést změny v právní úpravě právnických osob zakládaných církvemi a náboženskými společnostmi. Vláda chce novelou změnit mimo jiné jejich označení z evidovaných právnických osob na církevní právnické osoby, proti čemuž se postavili lidovečtí poslanci Nina Nováková a Aleš Dufek. Baxa uvedl, že zachování současného názvosloví podpoří.