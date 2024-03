K předávkování HHC dochází i po zákazu, zásoby si lidé pořizovali ve slevách

Výrobky s HHC je zakázáno prodávat i distribuovat už tři týdny. Řada konzumentů si ale zboží těsně před zákazem nakoupila do zásoby. Někteří pak potvrdili, že je přilákalo i to, že se výrobky těsně před zákazem prodávaly i s padesátiprocentní slevou.

Obal bonbonů, které osmnáctiletý Ital snědl, měl české nápisy. Byl jedním z několika pacientů, které vinohradská nemocnice kvůli předávkování přijala. Někteří byli nezletilí a všichni vykazovali podobné symptomy – byli dezorientovaní, měli zrychlený dech a halucinace. Odborníci také upozorňují na to, že pro lidi se skrytou srdeční vadou, případně psychickým onemocněním, by mohlo být takové předávkování fatální.

Jedním z takových je i student pražského gymnázia Milan. „HHC jsem si koupil do zásoby na internetu asi za tři tisíce. Obchody nabízely slevu, tak se to vyplatilo,“ popisuje. Bonbony sdílí také s kamarády. „Pokud ale někdo chce celé balení, tak to prodávám, zase tak levné to nebylo. Ale zásoby jsem primárně na kšeft nenakupoval,“ říká.

HHC ve slevě si nakoupil i Martin z Prahy (jméno bylo na přání respondenta kvůli anonymitě změněno, pozn. red.). „Nakoupil jsem jeden HHC vaporizér a dva gramy květů. Chtěli jsme je s kamarádem hned ten večer využít. Něco málo mi ale zbylo. Myslím, že malé množství ve skříni ještě nikdy nikomu neublížilo,“ konstatuje.

Od 6. března, kdy vláda tyto návykové látky zakázala, eviduje Národní protidrogová centrála v souvislosti s nimi celkem 72 podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu. O přestupek jde v případě, že člověk přechovává jakékoli, i malé množství směsi, tedy třeba želé, dropsy, tekutinu, drť a podobně. I za držení malého množství tak pachatel zaplatí i několik tisíc korun pokuty. Když má pak někdo u sebe víc než deset gramů směsi nebo pokud výrobky v jakémkoli množství předá nebo prodá někomu jinému, nejde už o přestupek, ale trestný čin. Za ten mu hrozí i vězení.