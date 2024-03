Zubařů je v Česku dost, tvrdí Šmucler. Placená náhrada amalgámu ale může podle něj ordinace ohrozit

Pokud by skutečně vešel v platnost zákaz amalgámu, co by to znamenalo pro české zubní lékařství? Řada lidí jej využívá.

Záleží, jestli Česko splní sliby, které dalo v Bruselu, na základě čehož se to zakázalo, anebo jestli nesplní. My jsme připravili plán přechodu – ještě s panem náměstkem (ministra zdravotnictví Romanem) Prymulou, z toho vidíte, že je to starší doba – kde se řeklo, že se to nahradí výplní, která bude stát asi 1700 korun. S tím, že každý člověk, který má teď bezplatnou amalgámovou výplň v základním provedení, tak by měl takovou základní výplň. Česká stomatologická komora ji přesně pojmenovala, je to jednovrstevná výplň, může být z amalgámu, může být ze samopolymerujících pryskyřic, může to být i fotokompozit. Tím by se zajistilo pokračování péče pro 2,3 milionu lidí, kteří čerpají bezplatné výplně. Z toho asi milion lidí je v sociální tísni. O ně se stará asi tisíc zubních lékařů, kteří bez těchto peněz nepřežijí. Jsou většinou na venkově.

Ministerstvo zamítlo náš návrh a chce návrh, kdy čtyřicet procent z ceny výplně dostane zubní lékař za to, že se o vás stará, a pak si může říct jakoukoliv cenu výplně. Zní to úžasně, ale mám strach, že tento návrh, který je z dílny Pirátů, naštve spoustu lidí a že se zavře spousta zubních ordinací.

Nezhorší se kvalita zubů lidí v Česku tím, že už nebude alternativa, která bude bezplatná? Někteří lidé mají hluboko do kapsy nebo to pro ně bude dostatečná motivace neřešit problém.

Péče se zhorší dramaticky. Odborně je to naprosto špatně. Slíbili jsme, že ty peníze dáme. Je to Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Česká republika, kde je to velký problém. Sice se říká, že když se ve Švýcarsku zrušilo hrazení výplní, Švýcaři si lépe čistili zuby, ale Švýcaři jsou jiní. Na Slovensku mají variantu podobnou tomu, co se chystá tady. Víme, že u chudých lidí se řeší kazy extrakcí. Počká se, než je to velké, pak se zub extrahuje. Další věc, u nás se zakázal amalgám u dětí, což nebylo logické. Je řada dětí, které obtížně spolupracují, s lékařem se dohadují. (...) Amalgám jste tam v pár minutách dali a docela dobře. Moderní výplně nejdou. A tyto děti čekají na ošetření v celkové anestezii, v sedaci. Taková ošetření jsou přístupná jenom ve státních nemocnicích, soukromníkům na to nedali smlouvy a děti čekají třeba rok. Takže u dětí už se situace po zákazu zhoršila.

Takže vy osobně nejste zastáncem zákazu amalgámu?

Zastáncem zákazu amalgámu hlavně nejsou OSN, Světová zdravotnická organizace ani Světová stomatologická organizace.

Pokud se bavíme o prevenci kazů, jak si Česko stojí?

Česko si stojí jako ve všem. Je jediná země, která nedává na edukaci ve školách ohledně zubního kazu. Jsou na to peníze u pojišťoven, ale děti nejsou priorita, je to strašná škoda. Stálo by to asi 50 milionů ročně, je to legrace. Zachování výplní jsou čtyři miliardy. Nebylo by to smrtící, je to méně než jedno procento rozpočtu pojišťoven. Ale naštěstí asi třetina dětí tu edukaci dostává díky České stomatologické komoře, našim kolegům, díky rodičům, kteří si to platí, a díky městským částem. V Praze už vysloveně bojují. Ládví bude letos chtít udělat největší akci v historii České republiky – tisíc dětí bude 20. března edukováno.