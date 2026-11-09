SOUHRN: Zásadní události pondělí 9. listopadu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 9. listopadu 2026.

Vláda schválila úpravu pro regulaci cen elektřiny a zastropování příjmů výrobců

Vláda v pondělí schválila novelu energetického zákona, která jí v případě dalšího prudkého zdražování energií umožní regulovat ceny elektřiny pro odběratele a také zastropovat nadměrné příjmy výrobců elektřiny. Odvod části těchto příjmů by následně vláda mohla použít pro pokrytí nákladů státu při řešení energetické krize.

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Vláda schválila úpravu pro regulaci cen elektřiny a zastropování příjmů výrobců
Ilustrační foto
Kontext
Vláda podpořila návrh ústavního zákona o celostátním referendu
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO)


Střelec z Krakova zemřel v nemocnici

Útočník, který v sobotu v centru Krakova zabil šest lidí a dalších patnáct zranil, zemřel v pondělí ráno v nemocnici, informovala polská policie. Zprávu potvrdil Krzysztof Klenczar, který stojí v čele Malopolského vojvodství. Prokuratura v pondělí odmítla sobotní slova ministra vnitra Marcina Kierwińskiho, který hovořil o možných krajně pravicových názorech střelce. „V tuto chvíli nejsou důkazy, které by umožnily spojit pachatele střelby v Krakově s nějakou konkrétní ideologií,“ uvedla. Zároveň informovala, že v Krakově v sobotu padly desítky, možná až stovky výstřelů.

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Střelec z Krakova zemřel v nemocnici
Střelba v Krakově


Nové primátory má Ostrava a Olomouc. Ustavující zastupitelstva hlasují i jinde

Ostravským primátorem se stal v pondělí Richard Vereš z vítězného ANO. Město povede koalice ANO, Starostů a Ostravaka. Ve stejný den pak olomoucké zastupitelstvo zvolilo primátorem lídra STAN Marka Zelenku. Hnutí STAN podepsalo koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Ustavující zastupitelstvo zasedalo i v Prostějově nebo Českých Budějovicích.

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Nové primátory má Ostrava a Olomouc. Ustavující zastupitelstva hlasují i jinde
Nová radnice v Ostravě


Maďarské úřady zadržely Orbánova bratra, je podezřelý z pašování lidí

Maďarské úřady zadržely Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého premiéra Viktora Orbána, a to kvůli podezření z pašování lidí. Informovala o tom maďarská média. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným cílem této operace je on sám, napsala agentura MTI.

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Maďarské úřady zadržely Orbánova bratra, je podezřelý z pašování lidí
Áron Orbán


V Orlové na Karvinsku se zřejmě kvůli náledí srazilo 23 aut

V Orlové na Karvinsku se ráno asi kvůli náledí srazilo 23 aut. Zraněno bylo šest lidí, jejich zranění ale nebyla vážná. Mezi nabouranými vozidly byla také auta hasičů a vězeňské služby.

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V Orlové na Karvinsku se zřejmě kvůli náledí srazilo 23 aut
Hromadná nehoda 23 vozidel v Orlové


Nvidia vyšetřuje zprávy o vztahu svého šéfa s údajnou čínskou špionkou

Americký výrobce čipů Nvidia vyšetřuje zprávy, podle kterých šéf společnosti Jensen Huang navázal vztah s ženou, která je podezřelá ze špionáže pro Čínu. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Nvidia patří mezi nejhodnotnější podniky na světě a dominuje globálnímu trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI). Třiašedesátiletý Huang podle agentury Bloomberg vztah s touto ženou přiznal.

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Nvidia vyšetřuje zprávy o vztahu svého šéfa s údajnou čínskou špionkou
Šéf Nvidie Jensen Huang


Polární vír opravdu slábne, ukazují data. Rozpad může nastat do 20. listopadu

Rozpad polárního víru letos zřejmě nastane dříve, než kdykoliv předtím v dějinách měření. Přineslo by to vpád studeného vzduchu, zatím ale není jasné, kam konkrétně.

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Polární vír opravdu slábne, ukazují data. Rozpad může nastat do 20. listopadu
Polární vír

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