V Orlové na Karvinsku se zřejmě kvůli náledí srazilo 23 aut


9. 11. 2026Aktualizovánopřed 32 mminutami|Zdroj: ČTK

V Orlové na Karvinsku se ráno asi kvůli náledí srazilo 23 aut, několik lidí utrpělo zranění. Mezi nabouranými vozidly jsou také auta hasičů a vězeňské služby, informovala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Nehoda se stala po 5:30 v Těšínské ulici. „Na místě nehody jsou složky integrovaného záchranného systému. Policisté ve spolupráci se strážníky městské policie koordinují dopravu. Místo je v současné době neprůjezdné. Okolnosti a příčiny nehodového děje jsou předmětem šetření,“ uvedla mluvčí.

Původní informace hovořila o tom, že havarovalo i auto záchranářů, po ověření situace na místě ale policie upřesnila, že nehodu měla jen auta hasičů a vězeňské služby.

„Při příjezdu k místu události havarovalo na namrzlé komunikaci rovněž jedno ze zásahových vozidel hasičů. I přes tuto komplikaci hasiči bezprostředně zahájili vyprošťovací práce a pokračovali v poskytování pomoci účastníkům nehody,“ upřesnil mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Andráško. Na místo byl podle něj povolán také autobus, do nějž se účastníci nehody mohli uchýlit, aby byli v teple.

Podle redaktorky ČT na místě Evy Krejčí se hovoří o šesti osobách, které utrpěly lehká zranění. „Do nemocnice bylo převezeno pět účastníků nehody,“ dodala.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Policejní mluvčí Jan Segsulka řekl, že kvůli klimatickým podmínkám se v Moravskoslezském kraji stalo mnoho nehod. Lidé se podle informací Ředitelství silnic a dálnic zranili v Orlové i při srážce dvou osobních aut ve Slezské ulici. Dvě auta bourala na Karvinsku také na silnici mezi Stonavou a Karvinou, kde se nehoda obešla bez zranění, nebo v Těrlicku, kde účastníci havárie utrpěli zranění.

„Hasiči upozorňují řidiče na zvýšené riziko vzniku námrazy, zejména v ranních hodinách. Řidiči by měli přizpůsobit rychlost jízdy aktuálnímu stavu vozovky, dodržovat bezpečnou vzdálenost a počítat s možným výskytem náledí i na komunikacích, které se na první pohled jeví jako sjízdné,“ upozornil Andráško.

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Ilustrační snímek

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