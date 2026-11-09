Vláda projedná ústavní zákon o celostátním referendu

Na pondělním zasedání kabinet projedná návrh ústavního zákona o zavedení celostátního referenda. Předpis výslovně vylučuje hlasování o změnách ústavního pořádku, členství Česka v Evropské unii či Severoatlantické alianci (NATO) nebo o otázkách obrany a bezpečnosti státu. Ministři projednají také návrh, který má upřesnit pravomoci policie při zásazích proti dronům a umožnit takové zásahy i provozovatelům kritické infrastruktury. Zabývat se budou rovněž opatřeními kvůli možnému zdražování energií.
Konání celostátního referenda by podle návrhu ANO, SPD a Motoristů mohli iniciovat čeští občané, kteří sesbírají 300 tisíc podpisů, nebo parlament po souhlasu obou komor. Výsledek referenda by byl závazný, pokud by návrh podpořilo nejméně 35 procent oprávněných voličů. Je však pravděpodobné, že kabinet návrh neprosadí. K jeho schválení potřebuje ve sněmovně 120 hlasů, zatímco kluby koaličních stran jich mají 107. Musely by tak získat podporu i některých opozičních poslanců.
Ministři se budou zabývat také návrhem na prodloužení platného stupně B ohrožení terorismem. Na programu vlády je rovněž návrh zákona, který má do českého právního řádu promítnout pravidla unijního aktu o umělé inteligenci, a novely zákona o zaměstnanosti a zákona o pozemkových úpravách.
Vláda projedná také plán pro případ dalšího růstu cen energií. V Nedělní debatě ČT to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Plán podle něj počítá se snížením regulovaných cen energií pro domácnosti a živnostníky a se zastropováním cen u výrobců. Vláda by opatření aktivovala při překročení určité cenové hranice, kterou však Havlíček neupřesnil.