Vláda souhlasila, aby používání e-žádanek na vyšetření bylo pro lékaře povinné


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Používání elektronických žádanek by mělo být pro lékaře nově povinné, u první části z nich od července příštího roku. Od roku 2029 by lékaři měli vést povinně elektronicky také pacientovu dokumentaci. Vláda v pondělí schválila novelu zákona o elektronizaci zdravotnictví, informovalo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Na dříve zveřejněném programu jednání kabinetu bod původně uveden nebyl.

„Elektronické žádanky už dnes fungují, ale dokud je jejich využívání dobrovolné, nemůžeme naplno využít jejich přínosy. Povinné zapojení všech poskytovatelů nám nyní umožní systematicky sledovat čekací doby, lépe plánovat kapacity a zlepšovat dostupnost péče,“ uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO).

Pokud novela projde sněmovnou v navrhovaném znění, od července 2027 by se povinnost týkala žádanek na konsiliární vyšetření, fyzioterapii nebo zobrazovací metody, tedy například rentgeny, počítačovou tomografii (CT) nebo magnetickou rezonanci. Od ledna 2028 by přibyly žádanky na laboratorní vyšetření. V současné době je lékař pacientovi obvykle vytiskne, nejsou ale centrálně evidované.

Podle Národního centra elektronického zdravotnictví bude mít většina lékařů systém integrovaný do jimi běžně používaných počítačových systémů. „Lékař žádanku vystaví elektronicky, další poskytovatel ji může převzít a systém umožní sledovat její vyřízení. Výsledkem bude méně administrativy, jednodušší předávání informací a plynulejší spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními,“ sdělil ředitel centra Petr Foltýn.

Kritika od soukromých lékařů

Zástupci soukromých lékařů v září návrh kritizovali, protože peníze na zavedení novinky dostaly jenom nemocnice, nikoliv soukromé ordinace. Náklady na elektronizaci vyčíslili na 15 miliard korun, pro jednu ordinaci na rozmezí sto tisíc až 250 tisíc korun u zubních lékařů, kteří budou evidovat více obrazového materiálu.

Koalice soukromých lékařů, která jich sdružuje asi 23 tisíc, resortu navrhla, aby peníze pro jejich ordinace vyhradilo z evropských fondů v příštím programovacím období 2028 až 2034. Vojtěch agentuře ČTK v reakci řekl, že tuto možnost MZd zvažuje.

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