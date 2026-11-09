Ostrava a Olomouc mají nové primátory


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ostravským primátorem se stal v pondělí Richard Vereš z vítězného ANO. Město povede koalice ANO, Starostů a Ostravaka. Ve stejný den pak olomoucké zastupitelstvo zvolilo primátorem lídra STAN Marka Zelenku. Hnutí STAN podepsalo koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc.

Na pondělním ustavujícím zasedání hlasovalo pro Vereše 41 z 54 přítomných ostravských zastupitelů. Krajskou metropoli povede koalice ANO spolu se Starosty pro Ostravu a hnutím Ostravak. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu bude mít převahu 37 hlasů. Vereš nahradil Jana Dohnala (SPOLU), který zamířil do opozice.

Ostrava je jedním z nemnoha větších měst, kde ANO dokázalo proměnit své vítězství v říjnových komunálních volbách v zisk primátorského místa. Ve třetím největším městě republiky, kde žije téměř 300 tisíc lidí, nejprve vznikl dvojblok tvořený ANO a Starosty pro Ostravu, který se rozhodl přibrat do vedení města ještě třetího partnera. Rozhodoval se mezi Motoristy sobě a hnutím Ostravak.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

Olomouc povede Zelenka

V čele stotisícové Olomouce vystřídal Zelenka (STAN) Miroslavu Ferancovou (ANO). Hnutí STAN podepsalo koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu mají dohromady 25 mandátů. Vítězné ANO skončilo spolu s ODS a SPD v opozici. V uplynulých čtyřech letech v Olomouci vládlo ANO s ProOlomouc, spOLečně a Piráty.

Povolební jednání v Olomouci vedlo souběžně vítězné ANO a druhé hnutí STAN. Koalici se nakonec podařilo dohodnout týmu STAN. ANO tak po osmi letech v čele olomoucké radnice odešlo do opozice.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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