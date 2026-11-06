České Budějovice má vést koalice čtyř subjektů, vítězné Naše Česko bude v opozici

Českobudějovickým primátorem by se měl stát Tomáš Chovanec z hnutí Občané pro Budějovice/STAN (HOPB/STAN). Místo prvního náměstka pak obsadí kandidát ANO, jehož lídrem byl Viktor Lavička. Počet náměstků se nezmění, měli by zůstat čtyři, sdělil Chovanec. O koalici ve městě jedná HOPB/STAN, ANO, Piráti a Společně pro Budějovice. Vítězné Naše Česko bude spolu s ODS v opozici. České Budějovice byly posledním krajským městem, kde po komunálních volbách dosud strany nedospěly k dohodě o koalici.
Ustavující zastupitelstvo se uskuteční v pondělí 9. listopadu, ale nové vedení volit nebude. Vznikající koalice ještě řeší detaily budoucí spolupráce. Nové vedení by pak mělo volit zastupitelstvo 23. listopadu. Koalice by měla 26 zastupitelů ze 45.
„Počítáme, že počet uvolněných funkcí ve vedení města se nijak nezmění. Jen chystáme nějaké úpravy v gescích jednotlivých náměstků. Například bude samostatný náměstek pro kulturu, protože tam té práce bude opravdu hodně,“ uvedl Chovanec. Dodal, že změna souvisí s tím, že v roce 2028 se České Budějovice stanou Evropským hlavním městem kultury.
Uvolněný náměstek nebo radní je plně placený. Neuvolnění členové pak získávají nižší částku za svou práci v městských funkcích. České Budějovice mají desetičlennou radu. Uvolněná je nyní pozice primátorky a tří náměstků.
Koalice bez vítězů
V Českých Budějovicích vyhrálo podzimní volby Naše Česko s 15 mandáty. Druzí skončili HOPB/STAN s devíti mandáty. Třetí ANO bude mít osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti a Budějčáci mají šest mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šesté je uskupení Společně pro Budějovice se třemi mandáty.
V povolebním vyjednávání nejprve Piráti odmítli spolupráci s Naším Českem. Vítězné hnutí hned po volbách oznámilo, že nehodlá jednat s ANO. Následně HOPB/STAN vyloučilo možnou koalici s Naším Českem.