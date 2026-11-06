Komunální volbySenátní volby

České Budějovice má vést koalice čtyř subjektů, vítězné Naše Česko bude v opozici


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Českobudějovickým primátorem by se měl stát Tomáš Chovanec z hnutí Občané pro Budějovice/STAN (HOPB/STAN). Místo prvního náměstka pak obsadí kandidát ANO, jehož lídrem byl Viktor Lavička. Počet náměstků se nezmění, měli by zůstat čtyři, sdělil Chovanec. O koalici ve městě jedná HOPB/STAN, ANO, Piráti a Společně pro Budějovice. Vítězné Naše Česko bude spolu s ODS v opozici. České Budějovice byly posledním krajským městem, kde po komunálních volbách dosud strany nedospěly k dohodě o koalici.

Ustavující zastupitelstvo se uskuteční v pondělí 9. listopadu, ale nové vedení volit nebude. Vznikající koalice ještě řeší detaily budoucí spolupráce. Nové vedení by pak mělo volit zastupitelstvo 23. listopadu. Koalice by měla 26 zastupitelů ze 45.

„Počítáme, že počet uvolněných funkcí ve vedení města se nijak nezmění. Jen chystáme nějaké úpravy v gescích jednotlivých náměstků. Například bude samostatný náměstek pro kulturu, protože tam té práce bude opravdu hodně,“ uvedl Chovanec. Dodal, že změna souvisí s tím, že v roce 2028 se České Budějovice stanou Evropským hlavním městem kultury.

Uvolněný náměstek nebo radní je plně placený. Neuvolnění členové pak získávají nižší částku za svou práci v městských funkcích. České Budějovice mají desetičlennou radu. Uvolněná je nyní pozice primátorky a tří náměstků.

V Českých Budějovicích jednají o koalici strany bez vítězného Našeho Česka
České Budějovice

Koalice bez vítězů

V Českých Budějovicích vyhrálo podzimní volby Naše Česko s 15 mandáty. Druzí skončili HOPB/STAN s devíti mandáty. Třetí ANO bude mít osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti a Budějčáci mají šest mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šesté je uskupení Společně pro Budějovice se třemi mandáty.

V povolebním vyjednávání nejprve Piráti odmítli spolupráci s Naším Českem. Vítězné hnutí hned po volbách oznámilo, že nehodlá jednat s ANO. Následně HOPB/STAN vyloučilo možnou koalici s Naším Českem.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

Výběr redakce

České Budějovice má vést koalice čtyř subjektů, vítězné Naše Česko bude v opozici

České Budějovice má vést koalice čtyř subjektů, vítězné Naše Česko bude v opozici

před 57 mminutami
Si upevňuje moc. Čistky v Číně zasahují i armádní špičky

Si upevňuje moc. Čistky v Číně zasahují i armádní špičky

před 5 hhodinami
Akcie v USA vykázaly nejprudší pokles za půl druhého roku

Akcie v USA vykázaly nejprudší pokles za půl druhého roku

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
K vedení Izraele má blíže opoziční lídr Eisenkot, píše AFP

K vedení Izraele má blíže opoziční lídr Eisenkot, píše AFP

před 13 hhodinami
Stávkující Francouzi protestovali proti klesající životní úrovni, ale i krajní pravici

Stávkující Francouzi protestovali proti klesající životní úrovni, ale i krajní pravici

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Ve škole v Újezdě nad Lesy se znovu vaří, část rodičů chce konec ředitele

VideoVe škole v Újezdě nad Lesy se znovu vaří, část rodičů chce konec ředitele

před 14 hhodinami
Přibývá lidí, kteří porušují zákaz řízení. Vláda chystá tvrdší tresty

VideoPřibývá lidí, kteří porušují zákaz řízení. Vláda chystá tvrdší tresty

před 15 hhodinami
Babiš připustil možnost úpravy valorizačního vzorce v návrhu financování ČT a ČRo

Babiš připustil možnost úpravy valorizačního vzorce v návrhu financování ČT a ČRo

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihočeský kraj

České Budějovice má vést koalice čtyř subjektů, vítězné Naše Česko bude v opozici

Českobudějovickým primátorem by se měl stát Tomáš Chovanec z hnutí Občané pro Budějovice/STAN (HOPB/STAN). Místo prvního náměstka pak obsadí kandidát ANO, jehož lídrem byl Viktor Lavička. Počet náměstků se nezmění, měli by zůstat čtyři, sdělil Chovanec. O koalici ve městě jedná HOPB/STAN, ANO, Piráti a Společně pro Budějovice. Vítězné Naše Česko bude spolu s ODS v opozici. České Budějovice byly posledním krajským městem, kde po komunálních volbách dosud strany nedospěly k dohodě o koalici.
před 57 mminutami

Chrápání a zástavy dechu. Spánková apnoe ohrožuje i děti

Víc než třetina českých dětí a dospívajících trpí poruchami spánku nebo jeho vážným nedostatkem. Přibližně čtyři procenta dětí se potýkají s takzvanou obstrukční spánkovou apnoí, při které dochází k opakovaným zástavám dechu. Pokud se neléčí, může způsobovat poruchy chování a růstu, vysoký krevní tlak i další zdravotní komplikace.
před 3 hhodinami

Stačí se zasnít. Na Hluboké se noří do krajin symbolismu a secese

Výstava Sny o krajině, která přibližuje krajinářství střední Evropy, nabízí vzrušující a překvapivou procházku krajinami ducha a snění. Připravila ji Alšova jihočeská galerie (AJG) v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou.
včera v 09:00

VideoReportéři ČT přiblížili vývoj případu žhářského útoku na auto zastupitele

Reportéři ČT v Hluboké nad Vltavou natáčeli, jak se vyvinul případ žhářského útoku na auto zastupitele Martina Vebera (KDU-ČSL). Při natáčení na jejich štáb najížděl autem jednatel stavební firmy Dato CB František Václavek. Podle vyšetřovatelů to byl právě on, kdo si objednal únorový žhářský útok na politikovo vozidlo. Kromě Václavka policie na konci října navrhla poslat k soudu ještě další dva lidi. Reportéři ČT ukáží, jak Václavek reagoval, když se ho na pozadí celé kauzy chtěli ptát, a jak vývoj případu komentují místní politici.
2. 11. 2026

Většina krajských měst už zná nové koalice. Praha a České Budějovice dál jednají

Tři týdny po letošních komunálních volbách má většina krajských měst jasno o nových koalicích. V Jihlavě a Plzni se už dokonce uskutečnila ustavující zasedání zastupitelstev, na kterých byli zvoleni primátoři. V Praze a Českých Budějovicích povolební vyjednávání stále pokračují. Ustavující zasedání zastupitelstev se ve většině krajských měst musí uskutečnit nejpozději v pondělí 9. listopadu. Termín se ale může posunout například kvůli soudnímu přezkumu voleb.
2. 11. 2026

ČT a ČRo budou 3. listopadu stávkovat. K protestům se přidá veřejnost napříč zemí

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Na Václavském náměstí v Praze se bude od 16:36 konat shromáždění na podporu obou médií. Stávku podpoří lidé v různých městech po celém Česku. Protesty přicházejí poté, co poslanci vládní koalice poslali 24. října časně ráno do druhého čtení ve sněmovně předlohu, která počítá se zrušením rozhlasového a televizního poplatku.
2. 11. 2026

VideoBobři vrací vláhu do některých částí Šumavy

Do některých částí Šumavy, které by kvůli nedostatku vláhy vysychaly, vrací vodu bobři. Populaci se na chráněném území daří, rozmnožuje se, a tak lokality, kde staví své hráze, výrazně rozšiřuje. Aktivní je hlavně v noci a s větvemi na hráz pomáhá celá bobří rodina. Přírodní přehrady teď stále víc pomáhají i řece Vltavě. Působení bobra na Šumavě nyní také proto začali monitorovat ochranáři a výzkumníci v rámci česko-bavorského projektu.
2. 11. 2026

V Českých Budějovicích jednají o koalici strany bez vítězného Našeho Česka

V Českých Budějovicích jednají o koalici hnutí Občané pro Budějovice (HOPB)/STAN, ANO, Piráti a Společně pro Budějovice. V opozici by tak skončilo vítězné Naše Česko hejtmana Martina Kuby. Případná koalice by měla 26 zastupitelů ze 45.
30. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

před 20 hhodinami
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

před 21 hhodinami
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026