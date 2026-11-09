Nvidia vyšetřuje zprávy o vztahu svého šéfa s údajnou čínskou špionkou

Americký výrobce čipů Nvidia vyšetřuje zprávy, podle kterých šéf společnosti Jensen Huang navázal vztah s ženou, která je podezřelá ze špionáže pro Čínu. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Nvidia patří mezi nejhodnotnější podniky na světě a dominuje globálnímu trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI). Třiašedesátiletý Huang podle agentury Bloomberg vztah s touto ženou přiznal.
„Byl jsem nevěrný své manželce,“ napsal šéf Nvidie v prohlášení adresovaném zaměstnancům podniku. „Ublížilo to mé ženě i našim dětem. Neexistuje pro to žádná omluva,“ dodal.
Akcie Nvidie obchodované na burze ve Frankfurtu nad Mohanem kolem 10:00 SEČ ztrácely zhruba pět procent. Prohloubily tak pokles z minulého týdne, ke kterému přispěly obavy z větší regulace AI po vítězství demokratů v amerických kongresových volbách.
Společnost Nvidia uvedla, že její správní rada iniciovala „nezávislé vyšetřování v souvislosti s nedávnými zprávami, podle nichž se zakladatel a generální ředitel Huang stal terčem zahraniční zpravodajské operace“. „Ačkoli správní rada nemá důvod se domnívat, že došlo k ohrožení národní bezpečnosti nebo úniku obchodních tajemství firmy Nvidia, vyšetřování prověří veškeré dostupné informace,“ dodala.
Peking špionáž odmítá
Peking popírá, že by se šéf Nvidie stal terčem čínské špionážní operace. „Příběh o údajné čínské špionáži je zcela nepodloženým obviněním, pomluvou a očerňováním,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun.
Správní rada má podle firmy nadále důvěru v Huanga i jeho řídicí tým. Huang uvedl, že vyšetřování podporuje a bude při něm plně spolupracovat. „Miluji naši zemi a naši firmu. Jsem odhodlán chránit Nvidii a podporovat americkou národní bezpečnost. Jsem hrdý a vděčný, že jsem Američan,“ dodal.
Vyšetřování podle agentury Reuters zvyšuje tlak na společnost Nvidia v době, kdy mezi investory sílí pochybnosti ohledně rychlého rozvoje AI, díky kterému se firma dostala mezi nejhodnotnější podniky na světě.
Huang stojí v čele Nvidie už více než třicet let. „Je tu zjevně riziko, že Jensen by v důsledku vyšetřování mohl být odvolán z funkce,“ uvedl analytik Dan Ives ze společnosti Yorkville Ives & Co. „To zvýší riziko pro akcie, protože je pro Nvidii a její strategii velmi důležitý,“ dodal.