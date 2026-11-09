Nvidia vyšetřuje zprávy o vztahu svého šéfa s údajnou čínskou špionkou


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký výrobce čipů Nvidia vyšetřuje zprávy, podle kterých šéf společnosti Jensen Huang navázal vztah s ženou, která je podezřelá ze špionáže pro Čínu. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Nvidia patří mezi nejhodnotnější podniky na světě a dominuje globálnímu trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI). Třiašedesátiletý Huang podle agentury Bloomberg vztah s touto ženou přiznal.

„Byl jsem nevěrný své manželce,“ napsal šéf Nvidie v prohlášení adresovaném zaměstnancům podniku. „Ublížilo to mé ženě i našim dětem. Neexistuje pro to žádná omluva,“ dodal.

Akcie Nvidie obchodované na burze ve Frankfurtu nad Mohanem kolem 10:00 SEČ ztrácely zhruba pět procent. Prohloubily tak pokles z minulého týdne, ke kterému přispěly obavy z větší regulace AI po vítězství demokratů v amerických kongresových volbách.

Společnost Nvidia uvedla, že její správní rada iniciovala „nezávislé vyšetřování v souvislosti s nedávnými zprávami, podle nichž se zakladatel a generální ředitel Huang stal terčem zahraniční zpravodajské operace“. „Ačkoli správní rada nemá důvod se domnívat, že došlo k ohrožení národní bezpečnosti nebo úniku obchodních tajemství firmy Nvidia, vyšetřování prověří veškeré dostupné informace,“ dodala.

Zpomalte vývoj AI, volají zaměstnanci předních technologických firem
Ilustrační foto

Peking špionáž odmítá

Peking popírá, že by se šéf Nvidie stal terčem čínské špionážní operace. „Příběh o údajné čínské špionáži je zcela nepodloženým obviněním, pomluvou a očerňováním,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun.

Správní rada má podle firmy nadále důvěru v Huanga i jeho řídicí tým. Huang uvedl, že vyšetřování podporuje a bude při něm plně spolupracovat. „Miluji naši zemi a naši firmu. Jsem odhodlán chránit Nvidii a podporovat americkou národní bezpečnost. Jsem hrdý a vděčný, že jsem Američan,“ dodal.

Vyšetřování podle agentury Reuters zvyšuje tlak na společnost Nvidia v době, kdy mezi investory sílí pochybnosti ohledně rychlého rozvoje AI, díky kterému se firma dostala mezi nejhodnotnější podniky na světě.

Huang stojí v čele Nvidie už více než třicet let. „Je tu zjevně riziko, že Jensen by v důsledku vyšetřování mohl být odvolán z funkce,“ uvedl analytik Dan Ives ze společnosti Yorkville Ives & Co. „To zvýší riziko pro akcie, protože je pro Nvidii a její strategii velmi důležitý,“ dodal.

Umělé inteligence začínají vynášet. Výrobce čipů, na nichž se trénují, oznámil prudký růst zisku
Ilustrační foto

Výběr redakce

Střelec z Krakova zemřel v nemocnici

Střelec z Krakova zemřel v nemocnici

07:19Aktualizovánopřed 3 mminutami
„Je potřeba vytyčit hranice“. Nejvyšší státní zastupitelství se dovolalo v kauze předvolebních plakátů SPD

„Je potřeba vytyčit hranice“. Nejvyšší státní zastupitelství se dovolalo v kauze předvolebních plakátů SPD

10:27Aktualizovánopřed 26 mminutami
Ostrava a Olomouc mají nové primátory

Ostrava a Olomouc mají nové primátory

před 1 hhodinou
V Orlové na Karvinsku se zřejmě kvůli náledí srazilo 23 aut

V Orlové na Karvinsku se zřejmě kvůli náledí srazilo 23 aut

09:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump připustil, že jeho deportační politika možná byla na voliče příliš tvrdá

Trump připustil, že jeho deportační politika možná byla na voliče příliš tvrdá

05:54Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Meteorologové čekají mrznoucí mlhy

Meteorologové čekají mrznoucí mlhy

před 3 hhodinami
Vláda projedná ústavní zákon o celostátním referendu

Vláda projedná ústavní zákon o celostátním referendu

04:42Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Některá ožívají, jiná strádají. Změna vlády v Maďarsku otřásla i médii

Některá ožívají, jiná strádají. Změna vlády v Maďarsku otřásla i médii

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Střelec z Krakova zemřel v nemocnici

Útočník, který v sobotu v centru Krakova zabil šest lidí a dalších patnáct zranil, zemřel v pondělí ráno v nemocnici, informovala na síti X polská policie. Informaci potvrdil Krzysztof Klenczar, který stojí v čele Malopolského vojvodství se správním centrem Krakovem.
07:19Aktualizovánopřed 3 mminutami

Nvidia vyšetřuje zprávy o vztahu svého šéfa s údajnou čínskou špionkou

Americký výrobce čipů Nvidia vyšetřuje zprávy, podle kterých šéf společnosti Jensen Huang navázal vztah s ženou, která je podezřelá ze špionáže pro Čínu. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Nvidia patří mezi nejhodnotnější podniky na světě a dominuje globálnímu trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI). Třiašedesátiletý Huang podle agentury Bloomberg vztah s touto ženou přiznal.
před 59 mminutami

Hranice poválečné Ukrajiny budou podle Trumpa vypadat trochu jinak

Hranice poválečné Ukrajiny budou vypadat „trochu jinak“. V rozhovoru se stanicí CBS News to prohlásil americký prezident Donald Trump, který věří v brzkou mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. Moskva v únoru 2022 zahájila invazi na Ukrajinu, která se od té doby brání.
před 2 hhodinami

Trump připustil, že jeho deportační politika možná byla na voliče příliš tvrdá

Šéf Bílého domu Donald Trump připustil, že jeho administrativa byla v otázce deportací přistěhovalců možná příliš tvrdá. Učinil tak ve svém prvním velkém rozhovoru od chvíle, kdy jeho strana ve volbách v polovině funkčního období prezidenta ztratila kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů i Senátem. V rozhovoru pro pořad 60 Minutes, který televize CBS odvysílala v neděli, republikánský prezident rovněž řekl, že věří v možnost spolupráce s demokraty v novém Kongresu na určité formě imigrační dohody.
05:54Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Některá ožívají, jiná strádají. Změna vlády v Maďarsku otřásla i médii

Změna vlády v Maďarsku otřásla politikou, ale i médii. Tlak vůči nim polevil a některé redakce – kdysi zrušené – mohou opět fungovat. Část dosud nezávislých webů naopak nově přichází o předplatitele. Po změně vlády už totiž mnozí nemají motivaci jim přispívat.
před 4 hhodinami

Papež v Argentině vyzval k ochraně demokracie a boji proti korupci

Papež Lev XIV. během návštěvy Argentiny vyzval politické představitele Latinské Ameriky k boji proti korupci, ochraně demokracie a větší ohleduplnosti vůči chudým. Ve svém projevu v Buenos Aires, kterému přihlížel i argentinský prezident Javier Milei, zdůraznil, že představitelé moci musí znát hranice svých pravomocí a jednat ve prospěch celé společnosti. Papežova návštěva je první cestou hlavy katolické církve do Argentiny od roku 1987.
před 10 hhodinami

Střelbu v Krakově vyšetřují jako terorismus, ministr varuje před dezinformacemi

Polská prokuratura vyšetřuje sobotní útok v Krakově jako teroristický čin. Mladý Polák, který je nyní v nemocnici v kritickém stavu, na hlavním náměstí v Krakově zastřelil šest lidí a dalších patnáct osob včetně policistů zranil. Ministr vnitra Marcin Kierwinski už v sobotu tento čin označil za terorismus. Náměstí zůstalo den po tragické události uzavřené až do večera, kdy policejní mluvčí oznámila, že práce kriminalistů na místě skončila. Polský vicepremiér Krzysztof Gawkowski večer řekl, že Polsko po útoku „zavalila vlna dezinformací“.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

VideoTuzemské turistické značení pomůže ve vietnamských národních parcích

Více než 130 let starý český systém turistického značení najde využití i tisíce kilometrů daleko – nově pomůže s orientací návštěvníkům tří národních parků ve Vietnamu. Zavedení tam měl na starosti se svým kolegou předseda Klubu českých turistů Pavel Přílepek, který se vydá s českými barvami značit trasy i na Kypr.
před 15 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026
Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

Dětská obezita způsobuje komplikace už v raném věku

24. 10. 2026
„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

„Nic neočekávám, prostě žiju.“ Reportáž přibližuje situaci ve frontové obci Prosjana na Ukrajině

23. 10. 2026
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

22. 10. 2026
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

22. 10. 2026
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026